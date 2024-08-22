С каким мясом приготовить диетический зеленый борщ: бульон получится очень наваристым

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
825
С каким мясом приготовить диетический зеленый борщ: бульон получится очень наваристым

Классический зеленый борщ обычно готовят со свининой. Бульон получается очень насыщенным и жирным. Поэтому если вы любите более диетическое блюдо – используйте курицу.

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Идея приготовления диетического зеленого борща опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко в Instagram. Солить блюдо нужно напоследок.

С каким мясом приготовить диетический зеленый борщ: бульон получится очень наваристым

Ингредиенты:

  • куриные бедра – 4 шт.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт
  • картофель – 5 шт.
  • щавель – 1 пучок
  • сметана – 2 ст.л.
  • яйца – 3 шт.
  • лук зеленый – 1 пучок
  • соль, лавровый лист, перец горошек

Способ приготовления:

С каким мясом приготовить диетический зеленый борщ: бульон получится очень наваристым

1. Поставить вареное мясо.

2. Параллельно сделать зажарку из лука и моркови.

С каким мясом приготовить диетический зеленый борщ: бульон получится очень наваристым

3. В конце добавить сметану, перемешать.

4. Вынуть из кастрюли готовое мясо, обобрать из кости.

С каким мясом приготовить диетический зеленый борщ: бульон получится очень наваристым

5. Повернуть в кастрюлю и туда же всыпать измельченный картофель и щавель, посолить и готовить еще 5 минут.

С каким мясом приготовить диетический зеленый борщ: бульон получится очень наваристым

6. В самом конце добавить вареные яйца или просто влить сырые и перемешать.

С каким мясом приготовить диетический зеленый борщ: бульон получится очень наваристым

7. Сверху добавить измельченный зеленый лук.

С каким мясом приготовить диетический зеленый борщ: бульон получится очень наваристым

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