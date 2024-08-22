Классический зеленый борщ обычно готовят со свининой. Бульон получается очень насыщенным и жирным. Поэтому если вы любите более диетическое блюдо – используйте курицу.

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Идея приготовления диетического зеленого борща опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко в Instagram. Солить блюдо нужно напоследок.

Ингредиенты:

куриные бедра – 4 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт

картофель – 5 шт.

щавель – 1 пучок

сметана – 2 ст.л.

яйца – 3 шт.

лук зеленый – 1 пучок

соль, лавровый лист, перец горошек

Способ приготовления:

1. Поставить вареное мясо.

2. Параллельно сделать зажарку из лука и моркови.

3. В конце добавить сметану, перемешать.

4. Вынуть из кастрюли готовое мясо, обобрать из кости.

5. Повернуть в кастрюлю и туда же всыпать измельченный картофель и щавель, посолить и готовить еще 5 минут.

6. В самом конце добавить вареные яйца или просто влить сырые и перемешать.

7. Сверху добавить измельченный зеленый лук.

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