С каким мясом приготовить диетический зеленый борщ: бульон получится очень наваристым
Классический зеленый борщ обычно готовят со свининой. Бульон получается очень насыщенным и жирным. Поэтому если вы любите более диетическое блюдо – используйте курицу.
Идея приготовления диетического зеленого борща опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко в Instagram. Солить блюдо нужно напоследок.
Ингредиенты:
- куриные бедра – 4 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт
- картофель – 5 шт.
- щавель – 1 пучок
- сметана – 2 ст.л.
- яйца – 3 шт.
- лук зеленый – 1 пучок
- соль, лавровый лист, перец горошек
Способ приготовления:
1. Поставить вареное мясо.
2. Параллельно сделать зажарку из лука и моркови.
3. В конце добавить сметану, перемешать.
4. Вынуть из кастрюли готовое мясо, обобрать из кости.
5. Повернуть в кастрюлю и туда же всыпать измельченный картофель и щавель, посолить и готовить еще 5 минут.
6. В самом конце добавить вареные яйца или просто влить сырые и перемешать.
7. Сверху добавить измельченный зеленый лук.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: