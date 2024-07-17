С каким мясом вкусно потушить картошку: блюдо будет очень сочным

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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С каким мясом вкусно потушить картошку: блюдо будет очень сочным

Тушеный картофель – это, для многих людей, блюдо, родом из детства. Это всегда очень бюджетно и вкусно. Мясо можно выбрать любое, но лучше будет именно с говядиной. Кусочки протушятся с овощами, станут очень мягкими, сочными и отдадут достаточно жира.

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Идея приготовления тушеного картофеля с говядиной опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram. Кроме моркови и лука можно добавить кабачок.

С каким мясом вкусно потушить картошку: блюдо будет очень сочным

Ингредиенты:

  • мясо говядина – 600 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • картофель – 10-12 шт.
  • помидоры – 4 шт.
  • сладкий перец – 1-2 шт.
  • кабачок – 1 шт.
  • баклажан – 1 шт.
  • томатная паста – 3 ст.л.
  • соль, перец по вкусу
  • специи: копченая паприка, сухой чеснок,
  • сушеная зелень, лавровый лист
  • вода кипяченая – 200 мл.

Способ приготовления:

С каким мясом вкусно потушить картошку: блюдо будет очень сочным

1. Обжарить мясо, добавить лук и морковь.

2. Тушить несколько минут.

С каким мясом вкусно потушить картошку: блюдо будет очень сочным

3. Добавить картофель, соль, перец.

С каким мясом вкусно потушить картошку: блюдо будет очень сочным

4. Перемешать и добавить 200 мл кипяченой воды.

С каким мясом вкусно потушить картошку: блюдо будет очень сочным

5. Оставить тушиться 5 минут.

6. Добавить помидоры, томатную пасту, сладкий перец, кабачок и баклажан, специи.

С каким мясом вкусно потушить картошку: блюдо будет очень сочным

7. Тушить на маленьком огне еще полчаса.

8. Перед подачей добавить любимую зелень.

С каким мясом вкусно потушить картошку: блюдо будет очень сочным

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