С каким мясом вкусно потушить картошку: блюдо будет очень сочным
Тушеный картофель – это, для многих людей, блюдо, родом из детства. Это всегда очень бюджетно и вкусно. Мясо можно выбрать любое, но лучше будет именно с говядиной. Кусочки протушятся с овощами, станут очень мягкими, сочными и отдадут достаточно жира.
Идея приготовления тушеного картофеля с говядиной опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram. Кроме моркови и лука можно добавить кабачок.
Ингредиенты:
- мясо говядина – 600 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 2 шт.
- картофель – 10-12 шт.
- помидоры – 4 шт.
- сладкий перец – 1-2 шт.
- кабачок – 1 шт.
- баклажан – 1 шт.
- томатная паста – 3 ст.л.
- соль, перец по вкусу
- специи: копченая паприка, сухой чеснок,
- сушеная зелень, лавровый лист
- вода кипяченая – 200 мл.
Способ приготовления:
1. Обжарить мясо, добавить лук и морковь.
2. Тушить несколько минут.
3. Добавить картофель, соль, перец.
4. Перемешать и добавить 200 мл кипяченой воды.
5. Оставить тушиться 5 минут.
6. Добавить помидоры, томатную пасту, сладкий перец, кабачок и баклажан, специи.
7. Тушить на маленьком огне еще полчаса.
8. Перед подачей добавить любимую зелень.
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