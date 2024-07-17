Тушеный картофель – это, для многих людей, блюдо, родом из детства. Это всегда очень бюджетно и вкусно. Мясо можно выбрать любое, но лучше будет именно с говядиной. Кусочки протушятся с овощами, станут очень мягкими, сочными и отдадут достаточно жира.

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Идея приготовления тушеного картофеля с говядиной опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram. Кроме моркови и лука можно добавить кабачок.

Ингредиенты:

мясо говядина – 600 г

лук – 1 шт.

морковь – 2 шт.

картофель – 10-12 шт.

помидоры – 4 шт.

сладкий перец – 1-2 шт.

кабачок – 1 шт.

баклажан – 1 шт.

томатная паста – 3 ст.л.

соль, перец по вкусу

специи: копченая паприка, сухой чеснок,

сушеная зелень, лавровый лист

вода кипяченая – 200 мл.

Способ приготовления:

1. Обжарить мясо, добавить лук и морковь.

2. Тушить несколько минут.

3. Добавить картофель, соль, перец.

4. Перемешать и добавить 200 мл кипяченой воды.

5. Оставить тушиться 5 минут.

6. Добавить помидоры, томатную пасту, сладкий перец, кабачок и баклажан, специи.

7. Тушить на маленьком огне еще полчаса.

8. Перед подачей добавить любимую зелень.

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