Домашний печеночный паштет – идеальная закуска каждый день и для праздничного стола. Готовится достаточно быстро и может храниться в контейнере в холодильнике. А чтобы добавить пикантности и сделать печень мягкой, нужно замариновать ее в коньяке.

Идея приготовления печеночного паштета опубликована на странице шеф-повара Дмитрия Бахматьева (dmytro.bakhmetyev) в Instagram. Также отличным дополнением будет свежий ягодный мармелад.

Ингредиенты:

500 г куриной печени

100 г сливочного масла (для паштета)

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2 средние луковицы

1 ст.л. меда

50 г коньяка

100 г сливок 20%

соль по вкусу и сливочное масло и масло для жарки

Для мармелада:

100 г пюре из клюквы

50 г воды

40 г сахара

1,5 ч.л. агар-агар (1г)

Способ приготовления:

1. Залейте коньяк в подготовленную и промытую печень. Оставьте на 30 минут мариноваться.

2. Нарежьте лук. Обжарьте его на смеси растительного масла и сливочного.

3. Слейте маринад, но не выливайте. Добавьте печень к луку и жарьте, пока жидкости не станет в два раза меньше.

4. Добавьте маринад и мед. Посолите и влейте сливки. Тушите печень, пока соус не загустеет.

5. Пропустить печень через мясорубку с маслом (комнатной температуры). Еще раз взбейте блендером, чтобы получить кремовую текстуру.

6. Переводим в форму и ставим в холодильник на ночь.

Способ приготовления мармелада:

1. Замороженные ягоды перетереть в пюре.

2. Добавить воду, сахар и агар-агар.

3. Размешать и поставить на огонь. Постоянно помешивая венчиком, доводим до кипения и варим 2 минуты.

4. Немного подождать и заливаем поверх паштета. У меня паштет не растаял. Мармелад быстро застывает. Я вынес сразу на балкон, пока холодно, а потом в холодильник.

5. Подавать с гречневым багетом.

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