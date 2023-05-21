Как интересно приготовить печеночный паштет: необычный маринад

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Как интересно приготовить печеночный паштет: необычный маринад

Домашний печеночный паштет – идеальная закуска каждый день и для праздничного стола. Готовится достаточно быстро и может храниться в контейнере в холодильнике. А чтобы добавить пикантности и сделать печень мягкой, нужно замариновать ее в коньяке.

Идея приготовления печеночного паштета опубликована на странице шеф-повара Дмитрия Бахматьева (dmytro.bakhmetyev) в Instagram. Также отличным дополнением будет свежий ягодный мармелад.

Как интересно приготовить печеночный паштет: необычный маринад

Ингредиенты:

  • 500 г куриной печени
  • 100 г сливочного масла (для паштета)
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  • 2 средние луковицы
  • 1 ст.л. меда
  • 50 г коньяка
  • 100 г сливок 20%
  • соль по вкусу и сливочное масло и масло для жарки

Для мармелада:

  • 100 г пюре из клюквы
  • 50 г воды
  • 40 г сахара
  • 1,5 ч.л. агар-агар (1г)

Способ приготовления:

Как интересно приготовить печеночный паштет: необычный маринад

1. Залейте коньяк в подготовленную и промытую печень. Оставьте на 30 минут мариноваться.

2. Нарежьте лук. Обжарьте его на смеси растительного масла и сливочного.

3. Слейте маринад, но не выливайте. Добавьте печень к луку и жарьте, пока жидкости не станет в два раза меньше.

Как интересно приготовить печеночный паштет: необычный маринад

4. Добавьте маринад и мед. Посолите и влейте сливки. Тушите печень, пока соус не загустеет.

5. Пропустить печень через мясорубку с маслом (комнатной температуры). Еще раз взбейте блендером, чтобы получить кремовую текстуру.

Как интересно приготовить печеночный паштет: необычный маринад

6. Переводим в форму и ставим в холодильник на ночь.

Способ приготовления мармелада:

Как интересно приготовить печеночный паштет: необычный маринад

1. Замороженные ягоды перетереть в пюре.

2. Добавить воду, сахар и агар-агар.

Как интересно приготовить печеночный паштет: необычный маринад

3. Размешать и поставить на огонь. Постоянно помешивая венчиком, доводим до кипения и варим 2 минуты.

4. Немного подождать и заливаем поверх паштета. У меня паштет не растаял. Мармелад быстро застывает. Я вынес сразу на балкон, пока холодно, а потом в холодильник.

Как интересно приготовить печеночный паштет: необычный маринад

5. Подавать с гречневым багетом.

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