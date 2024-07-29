С каким секретным ингредиентом приготовить мясные котлеты: идеально для обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
309
С каким секретным ингредиентом приготовить мясные котлеты: идеально для обеда

Универсальное дополнение к любому салату или каше – мясные котлеты. Но очень важно, чтобы изделия были сочными. Для этого внутрь шарика нужно положить один простой ингредиент.

Видео дня

Идея приготовления сочных мясных котлет для обеда опубликована на странице фудблогерки Анны с ником ann food в Instagram. Обязательно положите во время формирования котлет кусочек охлажденного сливочного масла с зеленью.

С каким секретным ингредиентом приготовить мясные котлеты: идеально для обеда

Ингредиенты:

  • масло 60 г
  • укроп
  • чеснок – 1 зубчик
  • фарш – 500-600 г
  • лук 1/2 шт.
  • горбушка батона
  • яйца – 1 шт.
  • соль, перец

Способ приготовления:

С каким секретным ингредиентом приготовить мясные котлеты: идеально для обеда

1. Мягкое масло, мелко нарезанный укроп и чеснок на терке.

2. Перемешать до однородности.

С каким секретным ингредиентом приготовить мясные котлеты: идеально для обеда

3. Выложить на пищевую пленку.

4. Сформировать колбаску, положить в морозилку.

С каким секретным ингредиентом приготовить мясные котлеты: идеально для обеда

5. К фаршу добавить натертый на терке лук, батон замоченный в воде, яйца, соль и перец.

6. Вымешать и отбить хорошо фарш.

С каким секретным ингредиентом приготовить мясные котлеты: идеально для обеда

7. Подмороженное масло нарезать на кусочки и положить внутрь фарша.

8. Жарить на среднем огне до золотистости.

С каким секретным ингредиентом приготовить мясные котлеты: идеально для обеда

9. Выложить на противень или форму и запекаем 15 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты