Универсальное дополнение к любому салату или каше – мясные котлеты. Но очень важно, чтобы изделия были сочными. Для этого внутрь шарика нужно положить один простой ингредиент.

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Идея приготовления сочных мясных котлет для обеда опубликована на странице фудблогерки Анны с ником ann food в Instagram. Обязательно положите во время формирования котлет кусочек охлажденного сливочного масла с зеленью.

Ингредиенты:

масло 60 г

укроп

чеснок – 1 зубчик

фарш – 500-600 г

лук 1/2 шт.

горбушка батона

яйца – 1 шт.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Мягкое масло, мелко нарезанный укроп и чеснок на терке.

2. Перемешать до однородности.

3. Выложить на пищевую пленку.

4. Сформировать колбаску, положить в морозилку.

5. К фаршу добавить натертый на терке лук, батон замоченный в воде, яйца, соль и перец.

6. Вымешать и отбить хорошо фарш.

7. Подмороженное масло нарезать на кусочки и положить внутрь фарша.

8. Жарить на среднем огне до золотистости.

9. Выложить на противень или форму и запекаем 15 минут при температуре 180 градусов.

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