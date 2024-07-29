С каким секретным ингредиентом приготовить мясные котлеты: идеально для обеда
Универсальное дополнение к любому салату или каше – мясные котлеты. Но очень важно, чтобы изделия были сочными. Для этого внутрь шарика нужно положить один простой ингредиент.
Идея приготовления сочных мясных котлет для обеда опубликована на странице фудблогерки Анны с ником ann food в Instagram. Обязательно положите во время формирования котлет кусочек охлажденного сливочного масла с зеленью.
Ингредиенты:
- масло 60 г
- укроп
- чеснок – 1 зубчик
- фарш – 500-600 г
- лук 1/2 шт.
- горбушка батона
- яйца – 1 шт.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Мягкое масло, мелко нарезанный укроп и чеснок на терке.
2. Перемешать до однородности.
3. Выложить на пищевую пленку.
4. Сформировать колбаску, положить в морозилку.
5. К фаршу добавить натертый на терке лук, батон замоченный в воде, яйца, соль и перец.
6. Вымешать и отбить хорошо фарш.
7. Подмороженное масло нарезать на кусочки и положить внутрь фарша.
8. Жарить на среднем огне до золотистости.
9. Выложить на противень или форму и запекаем 15 минут при температуре 180 градусов.
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