Свинину можно просто пожарить кусочками и есть с картофелем или кашей. Но мясо часто получается достаточно сухим. Поэтому нужно выбрать подходящий соус для такого продукта.

Идея приготовления мягкой свинины в вишневом соусе опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_ ) в Instagram. Ягоды лучше всего подходят замороженные.

Ингредиенты:

свиная или телячья вырезка (ошеек свиной тоже подойдет – будет даже совее) – 1 кг.

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приправа к мясу – 0,5 ч.л.

паприка – 0,5 ч.л.

масло – 1 ст.л.

вишни свежемороженые – 200 г

вишневый пакетированный сок – 300 мл.

кетчуп мягкий – 2 ст.л.

соевый соус – 5-6 ст.л.

чеснок – 2 зубчика

сахар – 1-2 ч.л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать кусочками.

2. Переложить в миску.

3. Добавить приправу в мясо, паприку, столовую ложку масла.

4. Отлично перемешать.

5. Затем мясо обжарить на разогретой сковороде на небольшом количестве масла по 2 минуты с каждой стороны.

6. Обжаренное мясо переложить в кастрюлю с толстым дном, влить вишневый сок, добавить вишни, кетчуп, соевый соус, измельченный чеснок.

7. Поставить на огонь и варить на среднем огне до испарения жидкости примерно 30-40 минут.

8. В конце приготовления довести по вкусу, добавить сахар, при необходимости, соль.

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