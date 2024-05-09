С каким соусом приготовить свинину, чтобы она была мягкой и сочной: делимся самым удачным рецептом
Свинину можно просто пожарить кусочками и есть с картофелем или кашей. Но мясо часто получается достаточно сухим. Поэтому нужно выбрать подходящий соус для такого продукта.
Идея приготовления мягкой свинины в вишневом соусе опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_ ) в Instagram. Ягоды лучше всего подходят замороженные.
Ингредиенты:
- свиная или телячья вырезка (ошеек свиной тоже подойдет – будет даже совее) – 1 кг.
- приправа к мясу – 0,5 ч.л.
- паприка – 0,5 ч.л.
- масло – 1 ст.л.
- вишни свежемороженые – 200 г
- вишневый пакетированный сок – 300 мл.
- кетчуп мягкий – 2 ст.л.
- соевый соус – 5-6 ст.л.
- чеснок – 2 зубчика
- сахар – 1-2 ч.л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать кусочками.
2. Переложить в миску.
3. Добавить приправу в мясо, паприку, столовую ложку масла.
4. Отлично перемешать.
5. Затем мясо обжарить на разогретой сковороде на небольшом количестве масла по 2 минуты с каждой стороны.
6. Обжаренное мясо переложить в кастрюлю с толстым дном, влить вишневый сок, добавить вишни, кетчуп, соевый соус, измельченный чеснок.
7. Поставить на огонь и варить на среднем огне до испарения жидкости примерно 30-40 минут.
8. В конце приготовления довести по вкусу, добавить сахар, при необходимости, соль.
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