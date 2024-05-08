Рыба и овощи – идеальное сочетание продуктов для приготовления полезных и вкусных блюд для обеда и ужина. Для того, чтобы полностью сохранить вкус продуктов, не добавляйте много специй.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезных запеченных овощей с рыбой, которые готовятся в духовке.

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Ингредиенты:

спаржа

помидоры черри

красная рыба или любая другая рыба или куриное филе

специи, соль

Способ приготовления:

1. Помойте спаржу и помидоры, порежьте помидоры пополам, спаржу очистите.

2. Выложите в конверты из пергамента спаржу, помидоры и сверху рыбу, посыпьте специями и готовьте 25-30 минут при 180 С.

Готовое блюдо лучше есть горячим!

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