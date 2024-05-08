С каким весенним овощем рыба получится самой полезной: делимся легким рецептом блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт рыбы с овощами

Рыба и овощи – идеальное сочетание продуктов для приготовления полезных и вкусных блюд для обеда и ужина. Для того, чтобы полностью сохранить вкус продуктов, не добавляйте много специй. 

Как вкусно приготовить спаржу с рыбой

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезных запеченных овощей с рыбой, которые готовятся в духовке. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • спаржа
  • помидоры черри
  • красная рыба или любая другая рыба или куриное филе
  • специи, соль

Способ приготовления: 

1. Помойте спаржу и помидоры, порежьте помидоры пополам, спаржу очистите. 

Ингредиенты для приготовления

2. Выложите в конверты из пергамента спаржу, помидоры и сверху рыбу, посыпьте специями и готовьте 25-30 минут при 180 С.

Специи для рыбы

Готовое блюдо лучше есть горячим! 

Готовая рыба со спаржей

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