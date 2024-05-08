Видео дня
С каким весенним овощем рыба получится самой полезной: делимся легким рецептом блюда для ужина
Рыба и овощи – идеальное сочетание продуктов для приготовления полезных и вкусных блюд для обеда и ужина. Для того, чтобы полностью сохранить вкус продуктов, не добавляйте много специй.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезных запеченных овощей с рыбой, которые готовятся в духовке.
Ингредиенты:
- спаржа
- помидоры черри
- красная рыба или любая другая рыба или куриное филе
- специи, соль
Способ приготовления:
1. Помойте спаржу и помидоры, порежьте помидоры пополам, спаржу очистите.
2. Выложите в конверты из пергамента спаржу, помидоры и сверху рыбу, посыпьте специями и готовьте 25-30 минут при 180 С.
Готовое блюдо лучше есть горячим!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: