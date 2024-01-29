С какими начинками приготовить вкусные блины: топ-12 идей на Масленицу 2024
В 2024 году Масленица приходится на период с 11 марта – до 17 марта. Эта неделя принята проводить в кругу родных, выпекать блины с разнообразными начинками и настраиваться морально и физически на Пасхальный пост. Есть мясо в Масленицу запрещено.
Поэтому, чтобы разнообразить блинное меню – можно сделать разнообразные начинки и завернуть их в жареные изделия. Идеями соленых и сладких начинок для тонких блинов поделилась нутрициолог Снежана Ворошилова (nutritionist_voroshylova) в Instagram.
Идеи соленых начинок:
1. Сливочный творог + малосольная рыба + зелень.
2. Шпинат+сливки+пармезан.
3. Шампиньоны, тушеные с луком и сметаной.
4. Кисломолочный творог + сметана+ щепотка соли+ укроп.
Идеи сладких начинок:
1. Сыр рекота+ ягоды+мята.
2. Сыр кисломолочный + карамелизированные яблоки (карамелизовать можно и без добавления сахара) + грецкий орех + корица, кардамон.
3. Урбеч (ореховая паста)+ банан.
4. Вишня + сыр маскарпоне + миндальные хлопья.
5. Сыр кисломолочный+мак+мед.
6. Сыр бри + груша.
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