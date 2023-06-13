Омлет – это универсальный вариант быстрого завтрака. А в летний период особенно вкусно и полезно добавить в блюдо всевозможные сезонные компоненты. Лучше выбрать кабачки и помидоры – они очень сочные и быстро готовятся.

Идея приготовления сытного омлета на завтрак с помидором и кабачком опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником shevetovskaya в Instagram. Блюдо получается еще и очень бюджетным.

Ингредиенты:

кабачки – 1 шт

помидоры – 1 шт

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яйца – 6 шт

молоко

соль

растительное масло

Способ приготовления:

1. Кабачок мелко нарезаем и выкладываем на разогретую сковороду с растительным маслом.

2. Тушим под крышкой минут 10 на небольшом огне.

3. Добавляем соль и перец по вкусу.

4. Тушим еще 10 минут.

5. Яйца взбиваем с молоком и солью.

6. Помидоры нарезаем кружочками.

7. К кабачкам выливаем яичную смесь, немного разравниваем все лопаткой, сверху выкладываем помидор, накрываем крышкой и тушим на небольшом огне 20-25 минут до готовности.

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