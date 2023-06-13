Получается сытно и полезно: с чем приготовить омлет на завтрак
Омлет – это универсальный вариант быстрого завтрака. А в летний период особенно вкусно и полезно добавить в блюдо всевозможные сезонные компоненты. Лучше выбрать кабачки и помидоры – они очень сочные и быстро готовятся.
Идея приготовления сытного омлета на завтрак с помидором и кабачком опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником shevetovskaya в Instagram. Блюдо получается еще и очень бюджетным.
Ингредиенты:
- кабачки – 1 шт
- помидоры – 1 шт
- яйца – 6 шт
- молоко
- соль
- растительное масло
Способ приготовления:
1. Кабачок мелко нарезаем и выкладываем на разогретую сковороду с растительным маслом.
2. Тушим под крышкой минут 10 на небольшом огне.
3. Добавляем соль и перец по вкусу.
4. Тушим еще 10 минут.
5. Яйца взбиваем с молоком и солью.
6. Помидоры нарезаем кружочками.
7. К кабачкам выливаем яичную смесь, немного разравниваем все лопаткой, сверху выкладываем помидор, накрываем крышкой и тушим на небольшом огне 20-25 минут до готовности.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: