С какого мяса приготовить солянку, чтобы она была в меру жирной: делимся технологией
Солянка – это первое блюдо, которое готовится на основе разнообразного мяса, ребрышек и колбасок. Бульон получается очень насыщенным, пряным и достаточно жирным. Поэтому, если вы предпочитаете более диетические блюда – приготовьте солянку на очнове куриного филе и колбасок.
Идея приготовления вкусной солянки с колбасками и куриным филе опубликована на странице фудблогера Елены с ником cooking__by__elena в Instagram. Для пикантности следует добавить лимон и оливки.
Ингредиенты:
- картофель – 3 шт крупных
- морковь – 1 шт
- лук – 1 шт
- филе – 1 шт
- томатная паста – 3 ст.л.
- огурцы соленые – 3 шт
- лимон – 1 шт
- оливки без косточки – 10-15 шт
- охотничья колбаска – 150 г
- балык – 200 г
- петрушка – пучок
- лавровый лист, соль, перец
- сметана
Способ приготовления:
1. Отварить филе в кастрюле.
2. Пока варится филе – почистить овощи.
3. Нарезать лук, огурцы и картофель кубиками, а морковь натереть на терке.
4. Нарезать охотничьи колбаски и балык кубиками.
5. Когда филе приготовится, вынимаем его из кастрюли. В наш бульон добавляем картошку и варим на маленьком огне.
6. Пока картофель варится – готовим томатную зажарку.
7. Жарим лук с морковью 3 минуты. Добавляем к ним нарезанные колбаски и филе. Жарим 3 минуты. Перемешиваем и добавляем нарезанные огурцы.
8. Разводим томатную пасту с водой и вливаем в сковороду. Перемешиваем и накрываем крышкой. Тушим на маленьком огне 5-7 минут.
9. Когда картофель будет готов – влить томатную зажарку.
10. Добавляем соль, перец, лавровый лист. Нарезанные оливки, петрушку и лимон.
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