Солянка – это первое блюдо, которое готовится на основе разнообразного мяса, ребрышек и колбасок. Бульон получается очень насыщенным, пряным и достаточно жирным. Поэтому, если вы предпочитаете более диетические блюда – приготовьте солянку на очнове куриного филе и колбасок.

Идея приготовления вкусной солянки с колбасками и куриным филе опубликована на странице фудблогера Елены с ником cooking__by__elena в Instagram. Для пикантности следует добавить лимон и оливки.

Ингредиенты:

картофель – 3 шт крупных

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морковь – 1 шт

лук – 1 шт

филе – 1 шт

томатная паста – 3 ст.л.

огурцы соленые – 3 шт

лимон – 1 шт

оливки без косточки – 10-15 шт

охотничья колбаска – 150 г

балык – 200 г

петрушка – пучок

лавровый лист, соль, перец

сметана

Способ приготовления:

1. Отварить филе в кастрюле.

2. Пока варится филе – почистить овощи.

3. Нарезать лук, огурцы и картофель кубиками, а морковь натереть на терке.

4. Нарезать охотничьи колбаски и балык кубиками.

5. Когда филе приготовится, вынимаем его из кастрюли. В наш бульон добавляем картошку и варим на маленьком огне.

6. Пока картофель варится – готовим томатную зажарку.

7. Жарим лук с морковью 3 минуты. Добавляем к ним нарезанные колбаски и филе. Жарим 3 минуты. Перемешиваем и добавляем нарезанные огурцы.

8. Разводим томатную пасту с водой и вливаем в сковороду. Перемешиваем и накрываем крышкой. Тушим на маленьком огне 5-7 минут.

9. Когда картофель будет готов – влить томатную зажарку.

10. Добавляем соль, перец, лавровый лист. Нарезанные оливки, петрушку и лимон.

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