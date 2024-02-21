Многие люди не могут представить свое утро без кофе. Оно идеально подходит для того, чтобы взбодриться и настроиться на продуктивный день. Но в том, будет ли это достаточно полезно, следует разобраться.

О том, полезно ли употреблять кофе утром, рассказали британские диетологи Роб Хобсон и Карин Патель. Материал опубликовало издание Tom's gouid.

Почему утром все привыкли пить кофе

Кофе – это идеальный напиток для пробуждения. Кофеин, который есть в составе, стимулирует центральную нервную систему, и вы сразу почувствуете прилив энергии. Но если говорить об общей пользе для организма, то здесь кофе не обладает положительными свойствами. Утром организму необходимо получить достаточное количество калорий и питательных веществ. Поэтому следует отдать предпочтение другому продукту.

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Чем можно заменить кофе

Значительно полезнее вместо кофе по утрам съесть обычное яблоко. Фрукт является отличным источником энергии из-за содержания сахара, фруктозы и калорий. Яблоко постепенно пробуждает организм и, при этом, обогащает организм необходимыми веществами.

Можно ли сочетать кофе и яблоко

Если вам нужно моментальное пробуждение – можно объединить два продукта. Но сначала нужно съесть яблоко. Можно в виде полосы. Через некоторое время можно выпить кофе.

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