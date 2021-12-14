Мягкие голубцы за 1,5 часа в мультиварке: какую капусту выбрать

Голубцы – это всегда удачное решение как для ежедневного, так и праздничного меню. Традиционная капуста для голубцов – белокочанная, хотя иногда готовят с пекинской и даже с виноградными листьями. Если у вас мало времени на приготовление, попробуйте завернуть голубцы в савойскую капусту. Она быстро пропаривается, а еще прекрасно сочетается с начинкой.

Рецептом голубцов с савойской капустой поделилась фудблогер Кристина Петраш. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

савойская капуста

рис – 1\2 ст

фарш – 350-400 г

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

вода – 1 ст

томатная паста 1 ст. л.

Способ приготовления:

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1. Отделить листья капусты и нагреть их в микроволновке – примерно 5-7 минут.

2. Запарить рис.

3. Нарезать лук и натереть морковь. Обжарить до мягкости.

4. Готовые овощи соединить с фаршем и рисом. Добавить соль и специи.

5. Сформировать голубцы и выложить в мультиварку.

6. Смешать томатную пасту с водой и залить жидкостью голубцы.

7. Тушить в течение 1-1,5 часов.

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