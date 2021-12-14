Мягкие голубцы за 1,5 часа в мультиварке: какую капусту выбрать
Голубцы – это всегда удачное решение как для ежедневного, так и праздничного меню. Традиционная капуста для голубцов – белокочанная, хотя иногда готовят с пекинской и даже с виноградными листьями. Если у вас мало времени на приготовление, попробуйте завернуть голубцы в савойскую капусту. Она быстро пропаривается, а еще прекрасно сочетается с начинкой.
Рецептом голубцов с савойской капустой поделилась фудблогер Кристина Петраш. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
савойская капуста
рис – 1\2 ст
фарш – 350-400 г
лук – 1 шт
морковь – 1 шт
вода – 1 ст
томатная паста 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Отделить листья капусты и нагреть их в микроволновке – примерно 5-7 минут.
2. Запарить рис.
3. Нарезать лук и натереть морковь. Обжарить до мягкости.
4. Готовые овощи соединить с фаршем и рисом. Добавить соль и специи.
5. Сформировать голубцы и выложить в мультиварку.
6. Смешать томатную пасту с водой и залить жидкостью голубцы.
7. Тушить в течение 1-1,5 часов.
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