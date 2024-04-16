С какой начинкой приготовить вкусные галушки: блюдо, родом из Полтавщины

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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С какой начинкой приготовить вкусные галушки: блюдо, родом из Полтавщины

Галушки – это отварные изделия из теста, которые подают со шкварками, грибами, сливочным соусом. В украинской гастрономии галушки стоят рядом с варениками. Чтобы сделать блюдо действительно праздничным – внутрь можно добавить начинку.

Идея приготовления полтавских галушек опубликована на странице победительницы проекта "Мастер Шеф" Валерии Матрохиной (valeria.matrokhina) в Instagram. Для этого рецепта вам понадобятся шампиньоны.

С какой начинкой приготовить вкусные галушки: блюдо, родом из Полтавщины

Ингредиенты:

  • кефир – 350 г
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  • яйцо куриное – 1 шт.
  • сода – 0,5 ч.л.
  • соль – по вкусу
  • мука – 550 г
  • масло сливочное для смазки
  • куриное филе вареное – 1 шт.
  • лук репчатый – 1 маленький
  • шампиньоны – 100 г
  • сметана – 1 ст.л. (по желанию)
  • специи и копченая груша по вкусу

Ингредиенты для соуса:

  • лук репчатый – 1 маленький
  • грибы опята – 100 г
  • сметана – 50 г
  • мука – 1/2 ст.л.
  • специи, соль

Способ приготовления:

С какой начинкой приготовить вкусные галушки: блюдо, родом из Полтавщины

1. Совместить кефир, соду, соль и яйцо.

2. Постепенно добавить просеянную муку.

3. Оставить тесто отдохнуть на 30-40 минут.

С какой начинкой приготовить вкусные галушки: блюдо, родом из Полтавщины

4. Куриное филе отварить со специями и взбить в блендере.

5. Грибы натереть на крупной терке.

6. Лук нарезать и пожарить на растительном масле, добавить грибы.

С какой начинкой приготовить вкусные галушки: блюдо, родом из Полтавщины

7. Добавляем специи: можжевельник, багульник, перец, соль и копченая груша.

С какой начинкой приготовить вкусные галушки: блюдо, родом из Полтавщины

8. Вместе соединить филе, грибы и ложку сметаны, если начинка получается не сочная.

9. Формируем галушки и готовим на пару до готовности теста.

С какой начинкой приготовить вкусные галушки: блюдо, родом из Полтавщины

10. Для соуса жарить лук, грибы, добавить сметану, специи и немного муки.

11. При подаче можно добавить немного тертой копченой груши.

С какой начинкой приготовить вкусные галушки: блюдо, родом из Полтавщины

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