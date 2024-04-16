Галушки – это отварные изделия из теста, которые подают со шкварками, грибами, сливочным соусом. В украинской гастрономии галушки стоят рядом с варениками. Чтобы сделать блюдо действительно праздничным – внутрь можно добавить начинку.

Идея приготовления полтавских галушек опубликована на странице победительницы проекта "Мастер Шеф" Валерии Матрохиной (valeria.matrokhina) в Instagram. Для этого рецепта вам понадобятся шампиньоны.

Ингредиенты:

кефир – 350 г

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яйцо куриное – 1 шт.

сода – 0,5 ч.л.

соль – по вкусу

мука – 550 г

масло сливочное для смазки

куриное филе вареное – 1 шт.

лук репчатый – 1 маленький

шампиньоны – 100 г

сметана – 1 ст.л. (по желанию)

специи и копченая груша по вкусу

Ингредиенты для соуса:

лук репчатый – 1 маленький

грибы опята – 100 г

сметана – 50 г

мука – 1/2 ст.л.

специи, соль

Способ приготовления:

1. Совместить кефир, соду, соль и яйцо.

2. Постепенно добавить просеянную муку.

3. Оставить тесто отдохнуть на 30-40 минут.

4. Куриное филе отварить со специями и взбить в блендере.

5. Грибы натереть на крупной терке.

6. Лук нарезать и пожарить на растительном масле, добавить грибы.

7. Добавляем специи: можжевельник, багульник, перец, соль и копченая груша.

8. Вместе соединить филе, грибы и ложку сметаны, если начинка получается не сочная.

9. Формируем галушки и готовим на пару до готовности теста.

10. Для соуса жарить лук, грибы, добавить сметану, специи и немного муки.

11. При подаче можно добавить немного тертой копченой груши.

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