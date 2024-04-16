С какой начинкой приготовить вкусные галушки: блюдо, родом из Полтавщины
Галушки – это отварные изделия из теста, которые подают со шкварками, грибами, сливочным соусом. В украинской гастрономии галушки стоят рядом с варениками. Чтобы сделать блюдо действительно праздничным – внутрь можно добавить начинку.
Идея приготовления полтавских галушек опубликована на странице победительницы проекта "Мастер Шеф" Валерии Матрохиной (valeria.matrokhina) в Instagram. Для этого рецепта вам понадобятся шампиньоны.
Ингредиенты:
- кефир – 350 г
- яйцо куриное – 1 шт.
- сода – 0,5 ч.л.
- соль – по вкусу
- мука – 550 г
- масло сливочное для смазки
- куриное филе вареное – 1 шт.
- лук репчатый – 1 маленький
- шампиньоны – 100 г
- сметана – 1 ст.л. (по желанию)
- специи и копченая груша по вкусу
Ингредиенты для соуса:
- лук репчатый – 1 маленький
- грибы опята – 100 г
- сметана – 50 г
- мука – 1/2 ст.л.
- специи, соль
Способ приготовления:
1. Совместить кефир, соду, соль и яйцо.
2. Постепенно добавить просеянную муку.
3. Оставить тесто отдохнуть на 30-40 минут.
4. Куриное филе отварить со специями и взбить в блендере.
5. Грибы натереть на крупной терке.
6. Лук нарезать и пожарить на растительном масле, добавить грибы.
7. Добавляем специи: можжевельник, багульник, перец, соль и копченая груша.
8. Вместе соединить филе, грибы и ложку сметаны, если начинка получается не сочная.
9. Формируем галушки и готовим на пару до готовности теста.
10. Для соуса жарить лук, грибы, добавить сметану, специи и немного муки.
11. При подаче можно добавить немного тертой копченой груши.
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