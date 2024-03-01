С какой начинкой приготовить вкусный печеночный торт: понравится всем
На вкус печеночного торта влияют не только пожаренные блины, но и начинка, которую вы положите внутрь. Многие люди используют измельченные яйца или овощную зажарку. Но гораздо вкуснее будет использовать следующий вариант.
Идея приготовления печеночного торта со сливочным сырком и чесноком опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia_mikulich ) в Instagram. Из теста выходят довольно удачные блины, которые не рвутся во время жарки.
Ингредиенты для печеночных блинов:
- печень (куриная) – 700 г
- яйца – 2 шт
- молоко – 250 г
- соль – 1 ч.л.
- перец черный
- масло – 2 ст.л.
- мука – 150 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- майонез – 300 г
- сырок сливочный – 70 г
- чеснок – 4-5 зубчиков
Способ приготовления:
1. Печень промыть и очистить от пленки.
2. К печени добавить яйца, молоко, соль, перец, масло, муку, разрыхлитель.
3. Блендером взбить массу до однородного состояния.
4. Разогреть сковороду.
5. Смазать ее растительным маслом.
6. Обжарить блины с каждой стороны до готовности.
7. Смазать сковороду маслом перед каждым блином не обязательно.
Способ приготовления начинки:
1. В майонез добавьте натертый чеснок и творожок, блендером взбейте начинку до однородного состояния.
2. Каждый блинчик смажьте майонезом.
3. Собрать торт, поставить его на время в холодильник.
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