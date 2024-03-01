На вкус печеночного торта влияют не только пожаренные блины, но и начинка, которую вы положите внутрь. Многие люди используют измельченные яйца или овощную зажарку. Но гораздо вкуснее будет использовать следующий вариант.

Идея приготовления печеночного торта со сливочным сырком и чесноком опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia_mikulich ) в Instagram. Из теста выходят довольно удачные блины, которые не рвутся во время жарки.

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Ингредиенты для печеночных блинов:

печень (куриная) – 700 г

яйца – 2 шт

молоко – 250 г

соль – 1 ч.л.

перец черный

масло – 2 ст.л.

мука – 150 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

майонез – 300 г

сырок сливочный – 70 г

чеснок – 4-5 зубчиков

Способ приготовления:

1. Печень промыть и очистить от пленки.

2. К печени добавить яйца, молоко, соль, перец, масло, муку, разрыхлитель.

3. Блендером взбить массу до однородного состояния.

4. Разогреть сковороду.

5. Смазать ее растительным маслом.

6. Обжарить блины с каждой стороны до готовности.

7. Смазать сковороду маслом перед каждым блином не обязательно.

Способ приготовления начинки:

1. В майонез добавьте натертый чеснок и творожок, блендером взбейте начинку до однородного состояния.

2. Каждый блинчик смажьте майонезом.

3. Собрать торт, поставить его на время в холодильник.

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