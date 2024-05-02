С какой оригинальной начинкой приготовить тонкие блинчики: понадобится желе

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
207
С какой оригинальной начинкой приготовить тонкие блинчики: понадобится желе

Тонкие блинчики с начинкой к чаю часто готовят на большие семейные праздники. Традиционно в жареные изделия заворачивают кисломолочный творог. Но гораздо оригинальнее такой десерт будет, если добавить желе.

Идея приготовления тонких блинчиков с оригинальной начинкой опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Желе можно выбрать любое.

С какой оригинальной начинкой приготовить тонкие блинчики: понадобится желе

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 2 ст.л.
  • соль – щепотка
Видео дня
  • ванильный сахар – 1 ч.л.
  • молоко – 250 мл.
  • вода – 250 мл.
  • мука 200 г
  • масло – 3 ст.л.

Способ приготовления блинов:

1.Все объединить.

2. Пожарить блины.

Ингредиенты:

С какой оригинальной начинкой приготовить тонкие блинчики: понадобится желе
  • крем-сыр
  • сгущенное молоко
  • ваниль
  • сахарная пудра
  • любимое желе

Способ приготовления:

С какой оригинальной начинкой приготовить тонкие блинчики: понадобится желе

1. Желе приготовить по инструкции заранее, чтобы застыло. Можно взять два вида разных.

С какой оригинальной начинкой приготовить тонкие блинчики: понадобится желе

2. Объединить крем-сыр со сгущенкой, пудрой и ванильным сахаром.

3. Каждый блинчик смазать крем-сыром.

С какой оригинальной начинкой приготовить тонкие блинчики: понадобится желе

4. Выложить полоску желе.

5. Завернуть.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты