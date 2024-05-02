С какой оригинальной начинкой приготовить тонкие блинчики: понадобится желе
Тонкие блинчики с начинкой к чаю часто готовят на большие семейные праздники. Традиционно в жареные изделия заворачивают кисломолочный творог. Но гораздо оригинальнее такой десерт будет, если добавить желе.
Идея приготовления тонких блинчиков с оригинальной начинкой опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Желе можно выбрать любое.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 2 ст.л.
- соль – щепотка
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- молоко – 250 мл.
- вода – 250 мл.
- мука 200 г
- масло – 3 ст.л.
Способ приготовления блинов:
1.Все объединить.
2. Пожарить блины.
Ингредиенты:
- крем-сыр
- сгущенное молоко
- ваниль
- сахарная пудра
- любимое желе
Способ приготовления:
1. Желе приготовить по инструкции заранее, чтобы застыло. Можно взять два вида разных.
2. Объединить крем-сыр со сгущенкой, пудрой и ванильным сахаром.
3. Каждый блинчик смазать крем-сыром.
4. Выложить полоску желе.
5. Завернуть.
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