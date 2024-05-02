Тонкие блинчики с начинкой к чаю часто готовят на большие семейные праздники. Традиционно в жареные изделия заворачивают кисломолочный творог. Но гораздо оригинальнее такой десерт будет, если добавить желе.

Идея приготовления тонких блинчиков с оригинальной начинкой опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Желе можно выбрать любое.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сахар – 2 ст.л.

соль – щепотка

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ванильный сахар – 1 ч.л.

молоко – 250 мл.

вода – 250 мл.

мука 200 г

масло – 3 ст.л.

Способ приготовления блинов:

1.Все объединить.

2. Пожарить блины.

Ингредиенты:

крем-сыр

сгущенное молоко

ваниль

сахарная пудра

любимое желе

Способ приготовления:

1. Желе приготовить по инструкции заранее, чтобы застыло. Можно взять два вида разных.

2. Объединить крем-сыр со сгущенкой, пудрой и ванильным сахаром.

3. Каждый блинчик смазать крем-сыром.

4. Выложить полоску желе.

5. Завернуть.

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