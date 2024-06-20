С медом и фетой: вкусная закуска из сладкого запеченного перца за 15 минут
Сладкий перец может быть основой для приготовления вкусных салатов, а также соусов, закусок, аджики. А еще их можно просто запечь и подавать с вкусными соусами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного перца с соусом из феты, меда и чеснока.
Ингредиенты:
- Перец болгарский – 20 шт. (большого примерно 10 шт)
- Масло растительное – 30 г + для запекания
Соус:
- Фета – 100 г
- Йогурт без вкуса или сливки – 50 г
- Мед – 40 г
- Чеснок – 1 маленький зубчик
- Тимьян – щепотка
- Перец чили хлопьями
- Кинза для подачи
Способ приготовления:
1. Запекаем перец до мягкости – около 15 минут, но чтобы держали форму.
2. Переложите их еще горячими в миску и накрываем пленкой, делаем несколько дырочек и оставляем до остывания. Так перец лучше почистится.
3. Для мусса из феты: смешайте фету, йогурт, мед, чеснок, чабрец и 30 г масла и перебейте все блендером.
Перец почистите, выложите на тарелку, посыпьте кинзой и хлопьями чили! Подавайте с соусом!
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