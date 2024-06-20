Сладкий перец может быть основой для приготовления вкусных салатов, а также соусов, закусок, аджики. А еще их можно просто запечь и подавать с вкусными соусами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного перца с соусом из феты, меда и чеснока.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 20 шт. (большого примерно 10 шт)

Масло растительное – 30 г + для запекания

Соус:

Фета – 100 г

Йогурт без вкуса или сливки – 50 г

Мед – 40 г

Чеснок – 1 маленький зубчик

Тимьян – щепотка

Перец чили хлопьями

Кинза для подачи

Способ приготовления:

1. Запекаем перец до мягкости – около 15 минут, но чтобы держали форму.

2. Переложите их еще горячими в миску и накрываем пленкой, делаем несколько дырочек и оставляем до остывания. Так перец лучше почистится.

3. Для мусса из феты: смешайте фету, йогурт, мед, чеснок, чабрец и 30 г масла и перебейте все блендером.

Перец почистите, выложите на тарелку, посыпьте кинзой и хлопьями чили! Подавайте с соусом!

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