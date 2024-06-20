С медом и фетой: вкусная закуска из сладкого запеченного перца за 15 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
57
Рецепт блюда

Сладкий перец может быть основой для приготовления вкусных салатов, а также соусов, закусок, аджики. А еще их можно просто запечь и подавать с вкусными соусами.

Как вкусно приготовить перец

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного перца с соусом из феты, меда и чеснока.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 20 шт. (большого примерно 10 шт)
  • Масло растительное – 30 г + для запекания

Соус:

  • Фета – 100 г
  • Йогурт без вкуса или сливки – 50 г
  • Мед – 40 г
  • Чеснок – 1 маленький зубчик
  • Тимьян – щепотка 
  • Перец чили хлопьями
  • Кинза для подачи

Способ приготовления:

1. Запекаем перец до мягкости – около 15 минут, но чтобы держали форму.

Сырой перец для закуски

2. Переложите их еще горячими в миску и накрываем пленкой, делаем несколько дырочек и оставляем до остывания. Так перец лучше почистится.

Сколько запекать перец

3. Для мусса из феты: смешайте фету, йогурт, мед, чеснок, чабрец и 30 г масла и перебейте все блендером.

Мусс для блюда

Перец почистите, выложите на тарелку, посыпьте кинзой и хлопьями чили! Подавайте с соусом!

Готовый перец

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