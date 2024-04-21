Сало и чеснок – идеальное дополнение к борщу. Поэтому великолепной идеей будет сделать из таких компонентов намазку. Ингредиенты для нее нужно просто взбить, а готовую массу намазать на хлеб.

Идея приготовления домашней намазки из сала к борщу опубликована на странице фудблогера с ником ann_.and_.food в Instagram. Масса должна получиться однородной, но достаточно густой.

Ингредиенты:

сало

чеснок

соль

паприка

горчица

зелень укропа

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Способ приготовления:

1. Сало порезать кубиками.

2. Поместить в чашу блендера.

3. Добавить зубчики чеснока.

4. Засыпать соль и паприку.

5. Выложить ложкой горчицу.

6. Выложить зелень укропа.

7. Все взбить до однородной массы.

8. Намазать на хлеб.

9. Подавать к борщу.

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