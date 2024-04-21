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С ней гораздо вкуснее: ароматная намазка с салом и чесноком к борщу
Сало и чеснок – идеальное дополнение к борщу. Поэтому великолепной идеей будет сделать из таких компонентов намазку. Ингредиенты для нее нужно просто взбить, а готовую массу намазать на хлеб.
Идея приготовления домашней намазки из сала к борщу опубликована на странице фудблогера с ником ann_.and_.food в Instagram. Масса должна получиться однородной, но достаточно густой.
Ингредиенты:
- сало
- чеснок
- соль
- паприка
- горчица
- зелень укропа
Способ приготовления:
1. Сало порезать кубиками.
2. Поместить в чашу блендера.
3. Добавить зубчики чеснока.
4. Засыпать соль и паприку.
5. Выложить ложкой горчицу.
6. Выложить зелень укропа.
7. Все взбить до однородной массы.
8. Намазать на хлеб.
9. Подавать к борщу.
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