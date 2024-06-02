Сахарные рогалики отлично подходят к кофе или чаю. Их вкус хорошо знаком всем с детства, и для многих они по-прежнему остаются любимыми вкусностями.

Как приготовить рогалики, которые выйдут с первого раза, точно знает фудблогер с ником zhuravlina cooking. В Instagram она рассказала, как правильно приготовить тесто так, чтобы рогалики были воздушными.

Ингредиенты

Маргарин или сливочное масло – 200 гр

Сметана – 200 гр

Сахар – 100 гр

Мука – 500 гр

Сода – ½ ч.л.

Уксус – 1 ч.л.

Джем, повидло, мак, сгущенка, шоколад, или любая другая начинка на выбор

Способ приготовления

1.Маргарин или сливочное масло растопить. Влить в глубокую миску. Добавить сметану и перемешать.

2. Добавить соду, гашенную уксусом, перемешать и добавить сахар, снова перемешать.

3. Добавить ½ муки и перемешать венчиком. Добавить оставшуюся муку, вымешать ложкой, а затем вымешать на присыпанной мукой поверхности несколько минут. Тесто должно получиться эластичное и не липнуть в руки.

4. Тесто разделить на 5 равных частей примерно весом по 200 грамм. Каждый кусочек раскатать в круг толщиной 1-2 мм и разделить на 8 равных частей.

5. На каждый треугольник выложить начинку и завернуть рогалик. Каждую заготовку погрузить в сахар и выложить на противень, устланный пергаментом.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут.

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