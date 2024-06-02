Сахарные рогалики, которые выйдут с первого раза: пошаговый рецепт
Сахарные рогалики отлично подходят к кофе или чаю. Их вкус хорошо знаком всем с детства, и для многих они по-прежнему остаются любимыми вкусностями.
Как приготовить рогалики, которые выйдут с первого раза, точно знает фудблогер с ником zhuravlina cooking. В Instagram она рассказала, как правильно приготовить тесто так, чтобы рогалики были воздушными.
Ингредиенты
- Маргарин или сливочное масло – 200 гр
- Сметана – 200 гр
- Сахар – 100 гр
- Мука – 500 гр
- Сода – ½ ч.л.
- Уксус – 1 ч.л.
- Джем, повидло, мак, сгущенка, шоколад, или любая другая начинка на выбор
Способ приготовления
1.Маргарин или сливочное масло растопить. Влить в глубокую миску. Добавить сметану и перемешать.
2. Добавить соду, гашенную уксусом, перемешать и добавить сахар, снова перемешать.
3. Добавить ½ муки и перемешать венчиком. Добавить оставшуюся муку, вымешать ложкой, а затем вымешать на присыпанной мукой поверхности несколько минут. Тесто должно получиться эластичное и не липнуть в руки.
4. Тесто разделить на 5 равных частей примерно весом по 200 грамм. Каждый кусочек раскатать в круг толщиной 1-2 мм и разделить на 8 равных частей.
5. На каждый треугольник выложить начинку и завернуть рогалик. Каждую заготовку погрузить в сахар и выложить на противень, устланный пергаментом.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут.
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