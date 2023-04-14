Сахарные яйца на паску: как приготовить оригинальный декор дома

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Сахарные яйца на паску: как приготовить оригинальный декор дома

Шоколадные или сахарные яички – это вариант оригинального яркого декора на паску. И самое важное, что его можно легко и быстро приготовить из доступных ингредиентов и за считанные минуты.

Фудблогер Татьяна Миронченко (tatianamironchenko00) на своей странице в TikTok поделилась рецептом декоративных яиц на паску.

Рецепт декоративных яиц на паску

Ингредиенты:

  • белок – 20 г
  • соль
  • лимонная кислота
  • сахарная пудра – 220 г
  • краситель
  • какао

Способ приготовления:

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1. Смешать белок, добавить щепотку соли и лимонной кислоты. Перемешать венчиком до пышной стойкой массы.

Как приготовить декоративные яйца на паску

2. Добавить пудру. Перемешать до однородности.

3. Добавить краситель. Перемешать.

Сахарные разноцветные яйца на паску

4. Сформировать яички разной формы и посыпать их какао.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить декоративный мох на паску.

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