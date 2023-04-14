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Сахарные яйца на паску: как приготовить оригинальный декор дома
Шоколадные или сахарные яички – это вариант оригинального яркого декора на паску. И самое важное, что его можно легко и быстро приготовить из доступных ингредиентов и за считанные минуты.
Фудблогер Татьяна Миронченко (tatianamironchenko00) на своей странице в TikTok поделилась рецептом декоративных яиц на паску.
Ингредиенты:
- белок – 20 г
- соль
- лимонная кислота
- сахарная пудра – 220 г
- краситель
- какао
Способ приготовления:
1. Смешать белок, добавить щепотку соли и лимонной кислоты. Перемешать венчиком до пышной стойкой массы.
2. Добавить пудру. Перемешать до однородности.
3. Добавить краситель. Перемешать.
4. Сформировать яички разной формы и посыпать их какао.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить декоративный мох на паску.