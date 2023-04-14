Шоколадные или сахарные яички – это вариант оригинального яркого декора на паску. И самое важное, что его можно легко и быстро приготовить из доступных ингредиентов и за считанные минуты.

Фудблогер Татьяна Миронченко (tatianamironchenko00) на своей странице в TikTok поделилась рецептом декоративных яиц на паску.

Ингредиенты:

белок – 20 г

соль

лимонная кислота

сахарная пудра – 220 г

краситель

какао

Способ приготовления:

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1. Смешать белок, добавить щепотку соли и лимонной кислоты. Перемешать венчиком до пышной стойкой массы.

2. Добавить пудру. Перемешать до однородности.

3. Добавить краситель. Перемешать.

4. Сформировать яички разной формы и посыпать их какао.

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