Бывают моменты, когда совсем не хочется стоять на кухне и тратить время на приготовление пищи. И, если приступить к работе с таким настроением, еда, скорее всего, не получится вкусной.

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Специально для хозяек, которым сегодня лень готовить, фудблогер с ником ann and food в Instagram опубликовала рецепт питательного салата "5 минут". Он готовится из продуктов, которые у большинства есть у каждого в холодильнике.

Ингредиенты

Копчено-вареное филе – 300 гр

Лук – 2 шт

Плавленый сыр – 2 шт.

Майонез

Помидоры – 4 средние

Сухарики (багет)

Способ приготовления

1. Куриное филе нарезаем небольшими кубиками и выкладываем на тарелку ровным слоем.

2. Сверху выкладываем порезанный кубиками лук, а на него – натертый на терке плавленый сыр. Все слои разравниваем.

3. На слой сыра выкладываем майонезную сеточку.

4. Помидоры нарезаем кубиками и выкладываем поверх майонеза. Покрываем майонезом.

5. Украшаем сухариками и подаем на стол.

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