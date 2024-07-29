Питательный салат "5 минут": когда не хочется долго стоять на кухне
Бывают моменты, когда совсем не хочется стоять на кухне и тратить время на приготовление пищи. И, если приступить к работе с таким настроением, еда, скорее всего, не получится вкусной.
Специально для хозяек, которым сегодня лень готовить, фудблогер с ником ann and food в Instagram опубликовала рецепт питательного салата "5 минут". Он готовится из продуктов, которые у большинства есть у каждого в холодильнике.
Ингредиенты
- Копчено-вареное филе – 300 гр
- Лук – 2 шт
- Плавленый сыр – 2 шт.
- Майонез
- Помидоры – 4 средние
- Сухарики (багет)
Способ приготовления
1. Куриное филе нарезаем небольшими кубиками и выкладываем на тарелку ровным слоем.
2. Сверху выкладываем порезанный кубиками лук, а на него – натертый на терке плавленый сыр. Все слои разравниваем.
3. На слой сыра выкладываем майонезную сеточку.
4. Помидоры нарезаем кубиками и выкладываем поверх майонеза. Покрываем майонезом.
5. Украшаем сухариками и подаем на стол.
Также на OBOZ.UA можно найти и другие интересные варианты салатов: