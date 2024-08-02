Салат а-ля "Нежинский": шеф-повар показал, что готовит для военных ВСУ. Рецепт

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Салат а-ля 'Нежинский': шеф-повар показал, что готовит для военных ВСУ. Рецепт

Бойцы ВСУ – это люди, которые заслуживают наибольшего уважения. Они вкладывают максимум сил для приближения нашей победы, а значит, претендуют на лучшую еду по возвращении из боевого задания в свои расположения. Там находятся люди, которые отвечают за рацион наших защитников.

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Одним из таких людей является шеф-повар на позывной Викинг, который пытается разнообразить рацион воинов даже в тяжелых полевых условиях. На YouTube-странице 141-й отдельной пехотной бригады он рассказал, как приготовить салат "аля-нежинский" в полевых условиях. Его также можно готовить дома, удивляя родных новым видением этого блюда.

Салат а-ля ''Нежинский'': шеф-повар показал, что готовит для военных ВСУ. Рецепт

Ингредиенты

  • Огурец соленый или квашеный – 1 кг
  • Горчица мягкая – 70 гр
  • Томатная паста – 200 гр
  • Смесь перцев
  • Соль
  • Масло
  • Зелень
  • Вода (при необходимости)

Способ приготовления

1. Огурец нарезаем кольцами толщиной 0,5-1 см.

Салат а-ля ''Нежинский'': шеф-повар показал, что готовит для военных ВСУ. Рецепт

2. Лук нарезаем перами или полукольцами толщиной 0,5 см.

Салат а-ля ''Нежинский'': шеф-повар показал, что готовит для военных ВСУ. Рецепт

3. Отдельно производим заправку в салат. Горчицу, томатную пасту и специи смешиваем, добавляем немного воды, чтобы заправка достигла консистенции сметаны.

Салат а-ля ''Нежинский'': шеф-повар показал, что готовит для военных ВСУ. Рецепт

4. Заправляем нарезанные овощи и ставим в холодильник на полчаса.

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