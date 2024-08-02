Бойцы ВСУ – это люди, которые заслуживают наибольшего уважения. Они вкладывают максимум сил для приближения нашей победы, а значит, претендуют на лучшую еду по возвращении из боевого задания в свои расположения. Там находятся люди, которые отвечают за рацион наших защитников.

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Одним из таких людей является шеф-повар на позывной Викинг, который пытается разнообразить рацион воинов даже в тяжелых полевых условиях. На YouTube-странице 141-й отдельной пехотной бригады он рассказал, как приготовить салат "аля-нежинский" в полевых условиях. Его также можно готовить дома, удивляя родных новым видением этого блюда.

Ингредиенты

Огурец соленый или квашеный – 1 кг

Горчица мягкая – 70 гр

Томатная паста – 200 гр

Смесь перцев

Соль

Масло

Зелень

Вода (при необходимости)

Способ приготовления

1. Огурец нарезаем кольцами толщиной 0,5-1 см.

2. Лук нарезаем перами или полукольцами толщиной 0,5 см.

3. Отдельно производим заправку в салат. Горчицу, томатную пасту и специи смешиваем, добавляем немного воды, чтобы заправка достигла консистенции сметаны.

4. Заправляем нарезанные овощи и ставим в холодильник на полчаса.

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