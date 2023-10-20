Салат без майонеза "Минутка": отличное блюдо на каждый день
Если вы в поиске вкусного салата каждый день или на праздничный стол, то рецепт "Минутка" – то, что вам нужно. В блюде отлично сочетаются свежие овощи, листья салата и нежное куриное филе. Стоит отметить, что вместо майонеза салат заправляют вкусным сметанным соусом.
В одном из кулинарных блогов (ksu_foodbloger) в Instagram был опубликован рецепт салата с овощами и филе без майонеза "Минутка".
Ингредиенты:
- салат айсберг
- салат лола россо
- томаты – 3-4 шт
- огурцы – 4 шт
- кукуруза консервированная – 200 г
- твердый сыр – 150 г
- куриное филе – 200 г
Соус:
- сметана – 100 г
- горчица – 1 ч. л.
- соевый соус – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для начала приготовить соус. Для этого нужно смешать сметану, горчицу и соевый соус.
2. Предварительно нужно отварить куриное филе. В готовом виде нарезать его кубиками.
3. Далее нужно помыть и порвать листья салата в миску.
4. Нарезать огурцы и помидоры, натереть сыр на терке. Тоже добавить в салат.
5. Добавить в общую массу кукурузу. Заправить соусом и подавать на стол. Приятного аппетита!
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