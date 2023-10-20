Если вы в поиске вкусного салата каждый день или на праздничный стол, то рецепт "Минутка" – то, что вам нужно. В блюде отлично сочетаются свежие овощи, листья салата и нежное куриное филе. Стоит отметить, что вместо майонеза салат заправляют вкусным сметанным соусом.

В одном из кулинарных блогов (ksu_foodbloger) в Instagram был опубликован рецепт салата с овощами и филе без майонеза "Минутка".

Ингредиенты:

салат айсберг

салат лола россо

томаты – 3-4 шт

огурцы – 4 шт

кукуруза консервированная – 200 г

Видео дня

твердый сыр – 150 г

куриное филе – 200 г

Соус:

сметана – 100 г

горчица – 1 ч. л.

соевый соус – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить соус. Для этого нужно смешать сметану, горчицу и соевый соус.

2. Предварительно нужно отварить куриное филе. В готовом виде нарезать его кубиками.

3. Далее нужно помыть и порвать листья салата в миску.

4. Нарезать огурцы и помидоры, натереть сыр на терке. Тоже добавить в салат.

5. Добавить в общую массу кукурузу. Заправить соусом и подавать на стол. Приятного аппетита!

Ранее OBOZ.UA сообщал, как приготовить салат из свеклы "Осенний".