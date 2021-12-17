Салат "Буковина" – самый главный конкурент оливье: идея от фудблогера

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Салат 'Буковина' – самый главный конкурент оливье: идея от фудблогера

Салат оливье обожают все, но сейчас им уже никого не удивишь. Поэтому если вы хотите добавить в свое новогоднее меню что-нибудь интересное и особенное, стоит приготовить блюдо с названием "Буковина". Процесс приготовления максимально прост, ингредиенты достаточно бюджетные, а вкус останется в памятных надолго.

Идеей приготовления вкусного салата "Буковина" поделилась фудблогер alina_foodee на своей странице в Instagram.

Приготовление салата "Буковина"

Ингредиенты:

  • копченая колбаса – 200 г

  • картофель отварной – 3 шт (около 200 г)

  • отварная морковь – 2 шт небольшие (150 г)

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  • горошек – 150 г

  • лук зеленый – небольшой пучок

Колбаса для салата

  • перец болгарский – 1 шт (150 г в очищенном виде)

  • майонез – по вкусу

Картофель для блюда

Способ приготовления:

1. Колбасу, морковь, картофель и болгарский перец порезать кубиком.

Перец для блюда

2. Лук измельчить.

Майонез для салата

3. Добавить горошек и майонез, хорошо перемешать. Оставить блюдо на время в холодильнике.

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