Салат "Буковина" – самый главный конкурент оливье: идея от фудблогера
Салат оливье обожают все, но сейчас им уже никого не удивишь. Поэтому если вы хотите добавить в свое новогоднее меню что-нибудь интересное и особенное, стоит приготовить блюдо с названием "Буковина". Процесс приготовления максимально прост, ингредиенты достаточно бюджетные, а вкус останется в памятных надолго.
Идеей приготовления вкусного салата "Буковина" поделилась фудблогер alina_foodee на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
копченая колбаса – 200 г
картофель отварной – 3 шт (около 200 г)
отварная морковь – 2 шт небольшие (150 г)
горошек – 150 г
лук зеленый – небольшой пучок
перец болгарский – 1 шт (150 г в очищенном виде)
майонез – по вкусу
Способ приготовления:
1. Колбасу, морковь, картофель и болгарский перец порезать кубиком.
2. Лук измельчить.
3. Добавить горошек и майонез, хорошо перемешать. Оставить блюдо на время в холодильнике.
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