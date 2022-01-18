Салат "Чайка" родом из СССР: из чего приготовить блюдо
Знаменитый салат "Чайка" очень часто ставят на одном уровне с оливье и "Шубой". В свое время это блюдо готовили и подавали во всех столовых СССР. Как всегда: легко, просто и доступно. А главное – очень вкусно.
Рецепт культового советского салата "Чайка" опубликован в кулинарном блоге povarenok_as в Instagram.
Ингредиенты:
яйца – 2 шт
сыр – 100 г
горошек консервированный – 4 ст. л.
майонез
зелень
соль, перец
Способ приготовления:
1. Подготовить ингредиенты для блюда. Яйца отварить и почистить, из горошка нужно слить лишнюю жидкость. Сыр можно взять любой: твердый или плавленый.
2. Сыр и яйца нарезать кубиками.
3. Зелень измельчить.
4. Смешайте все ингредиенты для салата. Заправить майонезом, добавить соль и перец.
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