Салат 'Чайка' родом из СССР: из чего приготовить блюдо

Знаменитый салат "Чайка" очень часто ставят на одном уровне с оливье и "Шубой". В свое время это блюдо готовили и подавали во всех столовых СССР. Как всегда: легко, просто и доступно. А главное – очень вкусно.

Рецепт культового советского салата "Чайка" опубликован в кулинарном блоге povarenok_as в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

сыр – 100 г

горошек консервированный – 4 ст. л.

майонез

зелень

соль, перец

Способ приготовления:

1. Подготовить ингредиенты для блюда. Яйца отварить и почистить, из горошка нужно слить лишнюю жидкость. Сыр можно взять любой: твердый или плавленый.

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2. Сыр и яйца нарезать кубиками.

3. Зелень измельчить.

4. Смешайте все ингредиенты для салата. Заправить майонезом, добавить соль и перец.

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