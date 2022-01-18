Салат "Чайка" родом из СССР: из чего приготовить блюдо

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Салат 'Чайка' родом из СССР: из чего приготовить блюдо

Знаменитый салат "Чайка" очень часто ставят на одном уровне с оливье и "Шубой". В свое время это блюдо готовили и подавали во всех столовых СССР. Как всегда: легко, просто и доступно. А главное – очень вкусно.

Рецепт культового советского салата "Чайка" опубликован в кулинарном блоге povarenok_as в Instagram.

Советский салат Чайка

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт

  • сыр – 100 г

  • горошек консервированный – 4 ст. л.

  • майонез

  • зелень

  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Подготовить ингредиенты для блюда. Яйца отварить и почистить, из горошка нужно слить лишнюю жидкость. Сыр можно взять любой: твердый или плавленый.

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Сыр для салата

2. Сыр и яйца нарезать кубиками.

3. Зелень измельчить.

Ингредиенты для салата

4. Смешайте все ингредиенты для салата. Заправить майонезом, добавить соль и перец.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить вкуснейшую советскую подливку.

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