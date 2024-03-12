Салат "Дамский": необычное видение салата из крабовых палочек
Сегодня предлагаем приготовить вкусный и легкий салат "Дамский". Он состоит из необычного сочетания продуктов, благодаря чему приобретает интересный и незабываемый вкус.
Рецептом этого салата поделилась фудблогер с ником recepti_dariko. В Instagram она рассказала не только об ингредиентах этого салата, но и о том, как его красиво подать, чтобы он стал украшением стола.
Ингредиенты
- Сыр кисломолочный – 250 гр
- Крабовые палочки – 250 гр
- Томаты – 300 гр
- Укроп – ½ пучка
- Сметана – 2-3 ст.л.
- Майонез – 2 ст.л.
- Чеснок – 1-2 зуб
- Соль
Способ приготовления
1. Помидоры нарезаем кубиками.
2. Укроп измельчаем.
3. В глубокую миску выкладываем сыр, укроп и сметану. Добавляем соль и хорошо перемешиваем.
4. Крабовые палочки нарезаем кубиками.
5. Кулинарное кольцо диаметром 19 см ставим на тарелку для салата и начинаем выкладывать.
6. Первый слой – творожная смесь. Добро разравниваем и выкладываем следующий слой – крабовые палочки.
7. 2 ст.л. майонеза выжимаем тонкой сеточкой.
8 . Последний слой – томаты. Разравниваем и немного солим. Снимаем кольцо и подаем на стол.
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