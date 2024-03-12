Сегодня предлагаем приготовить вкусный и легкий салат "Дамский". Он состоит из необычного сочетания продуктов, благодаря чему приобретает интересный и незабываемый вкус.

Рецептом этого салата поделилась фудблогер с ником recepti_dariko. В Instagram она рассказала не только об ингредиентах этого салата, но и о том, как его красиво подать, чтобы он стал украшением стола.

Ингредиенты

Сыр кисломолочный – 250 гр

Видео дня

Крабовые палочки – 250 гр

Томаты – 300 гр

Укроп – ½ пучка

Сметана – 2-3 ст.л.

Майонез – 2 ст.л.

Чеснок – 1-2 зуб

Соль

Способ приготовления

1. Помидоры нарезаем кубиками.

2. Укроп измельчаем.

3. В глубокую миску выкладываем сыр, укроп и сметану. Добавляем соль и хорошо перемешиваем.

4. Крабовые палочки нарезаем кубиками.

5. Кулинарное кольцо диаметром 19 см ставим на тарелку для салата и начинаем выкладывать.

6. Первый слой – творожная смесь. Добро разравниваем и выкладываем следующий слой – крабовые палочки.

7. 2 ст.л. майонеза выжимаем тонкой сеточкой.

8 . Последний слой – томаты. Разравниваем и немного солим. Снимаем кольцо и подаем на стол.

Также на OBOZ.UA можно найти много других рецептов салатов: