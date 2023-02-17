Несмотря на то, что салат – это достаточно простое блюдо, приготовление в некоторых случаях может занимать весь день. Все потому, что некоторые компоненты нужно отваривать. Поэтому, если у вас нет времени это делать – можете воспользоваться следующей технологией. Вы справитесь всего за несколько минут.

Идея приготовления салата без ингредиентов, которые нужно отваривать, опубликована на странице фудблогера с ником diali_cooking в Instagram.

Ингредиенты:

консервированная кукуруза – 1 баночка

огурец – 2 шт

сыр плетёный – 250 г.

Видео дня

сухарики – 1 пачка

майонез

соль и перец

Способ приготовления:

1. Выложить кукурузу в миску.

2. Нарезать огурцы полукольцами.

3. Полоски сыра нарезать на кружочки.

4. Измельченные ингредиенты выложить в миску.

5. Высыпать сухарики.

6. Влить майонез.

7. Хорошо перемешать.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: