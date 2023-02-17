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Салат, для которого не нужно ничего отваривать: готовится 5 минут
Несмотря на то, что салат – это достаточно простое блюдо, приготовление в некоторых случаях может занимать весь день. Все потому, что некоторые компоненты нужно отваривать. Поэтому, если у вас нет времени это делать – можете воспользоваться следующей технологией. Вы справитесь всего за несколько минут.
Идея приготовления салата без ингредиентов, которые нужно отваривать, опубликована на странице фудблогера с ником diali_cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- консервированная кукуруза – 1 баночка
- огурец – 2 шт
- сыр плетёный – 250 г.
- сухарики – 1 пачка
- майонез
- соль и перец
Способ приготовления:
1. Выложить кукурузу в миску.
2. Нарезать огурцы полукольцами.
3. Полоски сыра нарезать на кружочки.
4. Измельченные ингредиенты выложить в миску.
5. Высыпать сухарики.
6. Влить майонез.
7. Хорошо перемешать.
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