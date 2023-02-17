Салат, для которого не нужно ничего отваривать: готовится 5 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
2,6 т.
Салат, для которого не нужно ничего отваривать: готовится 5 минут

Несмотря на то, что салат – это достаточно простое блюдо, приготовление в некоторых случаях может занимать весь день. Все потому, что некоторые компоненты нужно отваривать. Поэтому, если у вас нет времени это делать – можете воспользоваться следующей технологией. Вы справитесь всего за несколько минут.

Идея приготовления салата без ингредиентов, которые нужно отваривать, опубликована на странице фудблогера с ником diali_cooking в Instagram.

Салат, для которого не нужно ничего отваривать: готовится 5 минут

Ингредиенты:

  • консервированная кукуруза – 1 баночка
  • огурец – 2 шт
  • сыр плетёный – 250 г.
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  • сухарики – 1 пачка
  • майонез
  • соль и перец

Способ приготовления:

Салат, для которого не нужно ничего отваривать: готовится 5 минут

1. Выложить кукурузу в миску.

2. Нарезать огурцы полукольцами.

Салат, для которого не нужно ничего отваривать: готовится 5 минут

3. Полоски сыра нарезать на кружочки.

Салат, для которого не нужно ничего отваривать: готовится 5 минут

4. Измельченные ингредиенты выложить в миску.

5. Высыпать сухарики.

Салат, для которого не нужно ничего отваривать: готовится 5 минут

6. Влить майонез.

7. Хорошо перемешать.

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