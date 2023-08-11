Салат "Днестр" для ужина и праздничного стола: рецепт самого бюджетного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
696
Салат 'Днестр' для ужина и праздничного стола: рецепт самого бюджетного блюда

Салат может быть идеальным блюдом для обеда и ужина. Летом лучше всего его готовить из сезонных овощей, зелени. Если вы хотите, чтобы блюдо было более сытным, добавьте колбасу, сыр, горошек.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из капусты, с горошком и колбасой, который элементарно готовится.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • капуста
  • колбаса
  • горошек
  • лук

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту.

Ингредиенты для блюда
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2. Колбасу порежьте брусками.

Приготовление салата

3. Переложите в миску капусту, добавьте колбасу, горошек, порезанный лук.

Готовый салат

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