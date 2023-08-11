Салат может быть идеальным блюдом для обеда и ужина. Летом лучше всего его готовить из сезонных овощей, зелени. Если вы хотите, чтобы блюдо было более сытным, добавьте колбасу, сыр, горошек.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из капусты, с горошком и колбасой, который элементарно готовится.

Ингредиенты:

капуста

колбаса

горошек

лук

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту.

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2. Колбасу порежьте брусками.

3. Переложите в миску капусту, добавьте колбасу, горошек, порезанный лук.

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