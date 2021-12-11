Салат "Грибная поляна" на новогодний стол: полезные лайфхаки приготовления

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
382
Салат 'Грибная поляна' на новогодний стол: полезные лайфхаки приготовления

О салате "Грибная поляна" знают, пожалуй, все хозяйки, но не каждая рисковала его приготовить. В отличие от других салатов такого типа, слои для "Грибной поляны" выкладывают не поочередно, а в обратном порядке. Это и создает определенные сложности.

Фудблогер food_nataly поделилась рецептом и лайфхаками формирования салата "Грибная поляна". Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Маринованные шампиньоны для салата

  • картофель – 3 шт

  • морковь – 1-2 шт

  • вареная колбаса – 300 г

  • твердый сыр – 50 г

  • маринованные шампиньоны – 1 б

Видео дня

  • зеленый лук

  • свежий огурец

  • майонез

Способ приготовления:

1. Картофель и морковь отварить.

2. Готовые овощи и сыр натереть на терке.

Отварные овощи для салата

3. Колбасу порезать кубиком, огурец кружочком, лук измельчить.

4. Выложить салат, смазывая каждый слой майонезом: сыр, картофель, морковь, колбаса, картофель, морковь, зеленый лук и грибы.

Салат "Грибная поляна" на новогодний стол: полезные лайфхаки приготовления

5. Бока украсить огурцом.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты