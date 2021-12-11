Салат "Грибная поляна" на новогодний стол: полезные лайфхаки приготовления
О салате "Грибная поляна" знают, пожалуй, все хозяйки, но не каждая рисковала его приготовить. В отличие от других салатов такого типа, слои для "Грибной поляны" выкладывают не поочередно, а в обратном порядке. Это и создает определенные сложности.
Фудблогер food_nataly поделилась рецептом и лайфхаками формирования салата "Грибная поляна". Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
картофель – 3 шт
морковь – 1-2 шт
вареная колбаса – 300 г
твердый сыр – 50 г
маринованные шампиньоны – 1 б
зеленый лук
свежий огурец
майонез
Способ приготовления:
1. Картофель и морковь отварить.
2. Готовые овощи и сыр натереть на терке.
3. Колбасу порезать кубиком, огурец кружочком, лук измельчить.
4. Выложить салат, смазывая каждый слой майонезом: сыр, картофель, морковь, колбаса, картофель, морковь, зеленый лук и грибы.
5. Бока украсить огурцом.
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