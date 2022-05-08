Салат и намазка одновременно: что приготовить из тунца
Тунец – это очень удачное дополнение ко многим блюдам. Все потому, что рыба сама по себе довольно жирная, вкусная и сытная. Поэтому для приготовления вам понадобится минимум продуктов. Одно из самых популярных сочетаний – салат, который благодаря текстуре можно использовать как намазку на хлеб.
Фудблогер Юлия (cooking_by_yuliya) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного салата из тунца, который также можно есть как намазку на хлеб.
Ингредиенты:
тунец консервированный
лук
яйца отварные
майонез
зелень
соль, перец
Способ приготовления:
1. Размять тунец.
2. Яйца предварительно отварить и нарезать кубиками.
3. Измельчить зелень.
4. Смешать яйца, тунец и зелень.
5, Добавить майонез, соль и перец. Перемешать.
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