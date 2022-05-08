Тунец – это очень удачное дополнение ко многим блюдам. Все потому, что рыба сама по себе довольно жирная, вкусная и сытная. Поэтому для приготовления вам понадобится минимум продуктов. Одно из самых популярных сочетаний – салат, который благодаря текстуре можно использовать как намазку на хлеб.

Фудблогер Юлия (cooking_by_yuliya) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного салата из тунца, который также можно есть как намазку на хлеб.

Ингредиенты:

тунец консервированный

лук

яйца отварные

майонез

зелень

соль, перец

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Способ приготовления:

1. Размять тунец.

2. Яйца предварительно отварить и нарезать кубиками.

3. Измельчить зелень.

4. Смешать яйца, тунец и зелень.

5, Добавить майонез, соль и перец. Перемешать.

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