Салат и намазка одновременно: что приготовить из тунца

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Салат и намазка одновременно: что приготовить из тунца

Тунец – это очень удачное дополнение ко многим блюдам. Все потому, что рыба сама по себе довольно жирная, вкусная и сытная. Поэтому для приготовления вам понадобится минимум продуктов. Одно из самых популярных сочетаний – салат, который благодаря текстуре можно использовать как намазку на хлеб.

Фудблогер Юлия (cooking_by_yuliya) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного салата из тунца, который также можно есть как намазку на хлеб.

Рецепт салата и намазки из тунца

Ингредиенты:

  • тунец консервированный

  • лук

  • яйца отварные

  • майонез

  • зелень

  • соль, перец

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Что приготовить из тунца

Способ приготовления:

1. Размять тунец.

2. Яйца предварительно отварить и нарезать кубиками.

Салат с яйцами и тунцом

3. Измельчить зелень.

4. Смешать яйца, тунец и зелень.

Салат с тунцом

5, Добавить майонез, соль и перец. Перемешать.

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