Салат 'Идиллия' к новогоднему столу: эффектная подача и интересный вкус

Семья счастлива, если в ней царит идиллия, а еще тогда, когда салат с таким символическим названием украшает праздничный стол. Такое блюдо очень простое в приготовлении и нереально вкусное. Если вам уже надоели традиционные оливье и "Шуба" – добавьте новых ярких вкусов и удивите ими своих родных.

Идеей приготовления праздничного салата "Идиллия" поделилась different_kitchens на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

куриная грудка отварная – 300 г

маринованные огурцы – 3 шт

отварной картофель – 5 шт

куриные яйца – 3 шт

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сыр твердый – 120 г

свежий длинный огурец – 1 шт

майонез

Способ приготовления:

1. Куриную грудку, картофель и яйца отварить до готовности.

2. Мелко нарезать курицу и яйца.

3. Маринованные огурцы, картофель и сыр натереть на терке.

4. Свежий огурец порезать на слайсы. На широкую тарелку поставить небольшой стакан, вокруг него разложить слайсы вдоль. Смазать майонезом.

5. Выложить слоями в такой последовательности: грудка – смазать майонезом – маринованные огурцы – отварной картофель – смазать майонезом – яйца – твердый сыр – смазать майонезом.

6. Убрать стакан, завернуть слайсы поверх начинки.

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