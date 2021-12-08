Салат "Идиллия" к новогоднему столу: эффектная подача и интересный вкус
Семья счастлива, если в ней царит идиллия, а еще тогда, когда салат с таким символическим названием украшает праздничный стол. Такое блюдо очень простое в приготовлении и нереально вкусное. Если вам уже надоели традиционные оливье и "Шуба" – добавьте новых ярких вкусов и удивите ими своих родных.
Идеей приготовления праздничного салата "Идиллия" поделилась different_kitchens на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
куриная грудка отварная – 300 г
маринованные огурцы – 3 шт
отварной картофель – 5 шт
куриные яйца – 3 шт
сыр твердый – 120 г
свежий длинный огурец – 1 шт
майонез
Способ приготовления:
1. Куриную грудку, картофель и яйца отварить до готовности.
2. Мелко нарезать курицу и яйца.
3. Маринованные огурцы, картофель и сыр натереть на терке.
4. Свежий огурец порезать на слайсы. На широкую тарелку поставить небольшой стакан, вокруг него разложить слайсы вдоль. Смазать майонезом.
5. Выложить слоями в такой последовательности: грудка – смазать майонезом – маринованные огурцы – отварной картофель – смазать майонезом – яйца – твердый сыр – смазать майонезом.
6. Убрать стакан, завернуть слайсы поверх начинки.
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