Уже много лет в сезон арбузов я удивляю гостей и радуюсь близким этим салатом. Впервые он нам попался в Штатах в итальянском ресторане. Я сразу же вспомнила жаркие лета у бабушки в Бессарабии, где арбуз едят вприкуску с брынзой.

Ингредиенты:

- половина небольшого арбуза

– 100 гр. брынзы

- оливковое масло

- 3–4 веточки кинзы

1. Подготовьте ингредиенты. Остудите арбуз в холодильнике. Снимите с него кожуру и нарежьте большими кусками. Хорошо промойте кинзу, чтобы не было песка, потому что он в ней часто встречается. Нарежьте брынзу небольшими кусочками.

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2. Выложите нарезанный арбуз на тарелку, сверху присыпьте рубленной кинзой, брынзой и полейте маслом. Перемешивать это блюдо не следует, чтобы не было лишнего сока.

Готово! Лакомтесь жарким сентябрьским полдником с близкими.