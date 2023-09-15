Салат из арбуза и брынзы. Очень вкусно и необычно
Уже много лет в сезон арбузов я удивляю гостей и радуюсь близким этим салатом. Впервые он нам попался в Штатах в итальянском ресторане. Я сразу же вспомнила жаркие лета у бабушки в Бессарабии, где арбуз едят вприкуску с брынзой.
Ингредиенты:
- половина небольшого арбуза
– 100 гр. брынзы
- оливковое масло
- 3–4 веточки кинзы
1. Подготовьте ингредиенты. Остудите арбуз в холодильнике. Снимите с него кожуру и нарежьте большими кусками. Хорошо промойте кинзу, чтобы не было песка, потому что он в ней часто встречается. Нарежьте брынзу небольшими кусочками.
2. Выложите нарезанный арбуз на тарелку, сверху присыпьте рубленной кинзой, брынзой и полейте маслом. Перемешивать это блюдо не следует, чтобы не было лишнего сока.
Готово! Лакомтесь жарким сентябрьским полдником с близкими.