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Салат из двух ингредиентов, очень напоминающий суши: самый простой рецепт
Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, закусок, а также намазок. Очень важно – выбрать качественные крабовые палочки, именно от этого зависит вкус блюда.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, со свежим огурцом и кунжутом.
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- огурец
- кунжут
Соус:
- сметана
- соевый соус
- горчица
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки разделите на волокна. Огурец нарежьте соломкой.
2. Для соуса: смешайте сметану, горчицу и соевый соус.
3. Полейте салат соусом и посыпьте кунжутом, перемешайте и можно есть.
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