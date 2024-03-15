Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, закусок, а также намазок. Очень важно – выбрать качественные крабовые палочки, именно от этого зависит вкус блюда.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, со свежим огурцом и кунжутом.

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Ингредиенты:

крабовые палочки

огурец

кунжут

Соус:

сметана

соевый соус

горчица

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки разделите на волокна. Огурец нарежьте соломкой.

2. Для соуса: смешайте сметану, горчицу и соевый соус.

3. Полейте салат соусом и посыпьте кунжутом, перемешайте и можно есть.

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