Салат из двух ингредиентов, очень напоминающий суши: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, закусок, а также намазок. Очень важно – выбрать качественные крабовые палочки, именно от этого зависит вкус блюда.

Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, со свежим огурцом и кунжутом. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • крабовые палочки
  • огурец
  • кунжут

Соус:

  • сметана
  • соевый соус
  • горчица

Способ приготовления: 

1. Крабовые палочки разделите на волокна. Огурец нарежьте соломкой.

Ингредиенты для блюда

2. Для соуса: смешайте сметану, горчицу и соевый соус.

Соус для салата

3. Полейте салат соусом и посыпьте кунжутом, перемешайте и можно есть. 

Готовый салат

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