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Салат из хрустящих баклажанов и с вкусной заправкой: рецепт блюда для ужина
Баклажаны можно использовать для приготовления вкусных салатов, а также икры, соусов, закусок. Еще их можно вкусно консервировать, тушить с овощами и просто запекать с сыром, овощами, специями и зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из хрустящих жареных баклажанов, с помидорами и заправкой.
Ингредиенты:
- 2 небольших баклажана
- 2 средних помидора
- 2 огурца
- петрушка
- 2 ст.л. крахмала, соль, масло
Соус:
- 2 ст.л. растительного масла
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст.л. кетчупа барбекю
- 1 ст.л. терияки
- 1 ч.л. меда
- 1 ч.л. французской горчицы
Способ приготовления:
1. Почистите и нарежьте брусками баклажан. Обваляйте в крахмале с солью и обжарьте во фритюре.
2. Порежьте зелень и помидоры.
3. Смешайте все для заправки.
4. Переложите в миску овощи и полейте заправкой.
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