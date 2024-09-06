Баклажаны можно использовать для приготовления вкусных салатов, а также икры, соусов, закусок. Еще их можно вкусно консервировать, тушить с овощами и просто запекать с сыром, овощами, специями и зеленью.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из хрустящих жареных баклажанов, с помидорами и заправкой.

Ингредиенты:

2 небольших баклажана

2 средних помидора

2 огурца

петрушка

2 ст.л. крахмала, соль, масло

Соус:

2 ст.л. растительного масла

1 зубчик чеснока

1 ст.л. кетчупа барбекю

1 ст.л. терияки

1 ч.л. меда

1 ч.л. французской горчицы

Способ приготовления:

1. Почистите и нарежьте брусками баклажан. Обваляйте в крахмале с солью и обжарьте во фритюре.

2. Порежьте зелень и помидоры.

3. Смешайте все для заправки.

4. Переложите в миску овощи и полейте заправкой.

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