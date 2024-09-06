Салат из хрустящих баклажанов и с вкусной заправкой: рецепт блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Салат из хрустящих баклажанов и с вкусной заправкой: рецепт блюда для ужина

Баклажаны можно использовать для приготовления вкусных салатов, а также икры, соусов, закусок. Еще их можно вкусно консервировать, тушить с овощами и просто запекать с сыром, овощами, специями и зеленью. 

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Что приготовить из полезных баклажанов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из хрустящих жареных баклажанов, с помидорами и заправкой. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 2 небольших баклажана
  • 2 средних помидора
  • 2 огурца
  • петрушка
  • 2 ст.л. крахмала, соль, масло

Соус:

  • 2 ст.л. растительного масла
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ст.л. кетчупа барбекю
  • 1 ст.л. терияки
  • 1 ч.л. меда
  • 1 ч.л. французской горчицы

Способ приготовления: 

1. Почистите и нарежьте брусками баклажан. Обваляйте в крахмале с солью и обжарьте во фритюре.

Жареные баклажаны

2. Порежьте зелень и помидоры.

Свежие овощи

3. Смешайте все для заправки.

Заправка для салата

4. Переложите в миску овощи и полейте заправкой.

Готовый салат

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