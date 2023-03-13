Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления салатов, закусок и простых намазок. Еще их можно добавлять в начинку для пирогов и закусок из лаваша.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек, с яйцами, кукурузой и свежими огурцами.

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Совет: не добавляйте в салат рис, он утяжелит салат. Яркого вкуса блюду придаст зеленый лук и свежие огурцы.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 1 упаковка

яйца – 4-5 шт.

огурцы свежие – 2 шт.

кукуруза – 1 банка

зеленый лук – пучок

майонез – 1-2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите яйца, порежьте кубиком, переложите в миску.

2. Огурцы нарежьте мелким кубиком вместе с крабовыми палочками.

3. Лук мелко нарежьте.

4. Переложите в миску все ингредиенты, заправьте майонезом, посолите, поперчите.

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