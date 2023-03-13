Салат из крабовых палочек: как вкусно приготовить блюдо по-новому
Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления салатов, закусок и простых намазок. Еще их можно добавлять в начинку для пирогов и закусок из лаваша.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек, с яйцами, кукурузой и свежими огурцами.
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Совет: не добавляйте в салат рис, он утяжелит салат. Яркого вкуса блюду придаст зеленый лук и свежие огурцы.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 1 упаковка
- яйца – 4-5 шт.
- огурцы свежие – 2 шт.
- кукуруза – 1 банка
- зеленый лук – пучок
- майонез – 1-2 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите яйца, порежьте кубиком, переложите в миску.
2. Огурцы нарежьте мелким кубиком вместе с крабовыми палочками.
3. Лук мелко нарежьте.
4. Переложите в миску все ингредиенты, заправьте майонезом, посолите, поперчите.
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