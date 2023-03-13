Салат из крабовых палочек: как вкусно приготовить блюдо по-новому

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,8 т.
Рецепт салата

Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления салатов, закусок и простых намазок. Еще их можно добавлять в начинку для пирогов и закусок из лаваша. 

Вкусный салат из крабовых палочек

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек, с яйцами, кукурузой и свежими огурцами.

Рецепт салата
Видео дня

Совет: не добавляйте в салат рис, он утяжелит салат. Яркого вкуса блюду придаст зеленый лук и свежие огурцы. 

Салат из крабовых палочек без риса

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 1 упаковка
  • яйца – 4-5 шт.
  • огурцы свежие – 2 шт.
  • кукуруза – 1 банка
  • зеленый лук – пучок 
  • майонез – 1-2 ст. л.
  • соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Отварите яйца, порежьте кубиком, переложите в миску.

Вареные яйца

2. Огурцы нарежьте мелким кубиком вместе с крабовыми палочками. 

Свежие огурцы

3. Лук мелко нарежьте.

Приготовление салата

4. Переложите в миску все ингредиенты, заправьте майонезом, посолите, поперчите. 

Готовый салат

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