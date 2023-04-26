Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления салатов, закусок, намазок, а также добавлять в начинки для пирогов, а также готовить закуски из лаваша с этим продуктом. Именно крабовые палочки отлично сочетаются со всеми продуктами.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек с помидорами, чесноком и зеленью.

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Совет: для пикантного вкуса в салат добавьте чеснок!

Ингредиенты:

крабовые палочки – 200 г

помидоры – 2 шт.

твердый сыр – 150 г

чеснок – 2 зуб.

укроп

соль, перец

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки, помидоры и сыр нарежьте большими кубиками.

2. Чеснок натрите на терке.

3. Переложите в миску ингредиенты, добавьте майонез, соль, перец и перемешайте.

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