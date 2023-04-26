Салат из крабовых палочек по-новому: что добавить для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
966
Салат с крабовыми палочками

Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления салатов, закусок, намазок, а также добавлять в начинки для пирогов, а также готовить закуски из лаваша с этим продуктом. Именно крабовые палочки отлично сочетаются со всеми продуктами. 

Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек с помидорами, чесноком и зеленью. 

Рецепт салата
Видео дня

Совет: для пикантного вкуса в салат добавьте чеснок! 

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 200 г
  • помидоры – 2 шт. 
  • твердый сыр – 150 г
  • чеснок – 2 зуб. 
  • укроп 
  • соль, перец 

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки, помидоры и сыр нарежьте большими кубиками.

Приготолвение салата

2. Чеснок натрите на терке. 

Крабовый салат

3. Переложите в миску ингредиенты, добавьте майонез, соль, перец и перемешайте. 

Готовый салат

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты