Если вы хотите приготовить вкусный салат из крабовых палочек по-новому, стоит всего лишь добавить в блюдо оригинальные ингредиенты, которые придадут блюду пикантного вкуса. Это может быть: зеленый лук, сыр, каперсы, сухари, чипсы, морковь по-корейски.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного, слоеного салата из крабовых палочек, сыра, яиц.

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Стоит отметить, что оригинального вкуса салату придадут чипсы! Их нужно покрошить и добавить в блюдо!

Ингредиенты:

крабовые палочки – 200 г

яйца – 3 шт.

помидоры – 2-3 шт.

сыр твердый – 150 г

чипсы – 70 г

майонез – по вкусу

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки и яйца порежьте кубиками.

2. Сыр натрите на терке.

3. Помидоры нарежьте мелким кубиком.

3. Соберите салат слоями: на дно тарелки выложите первый слой – крабовые палочки, смажьте майонезом, далее измельченные помидоры, майонез, вареные измельченные яйца, майонез, измельченные чипсы, майонез, твердый сыр.

4. Поставьте готовый салат в холодильник на несколько часов.

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