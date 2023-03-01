Салат из крабовых палочек по-новому: какой продукт придаст блюду оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,6 т.
Рецепт салата

Если вы хотите приготовить вкусный салат из крабовых палочек по-новому, стоит всего лишь добавить в блюдо оригинальные ингредиенты, которые придадут блюду пикантного вкуса. Это может быть: зеленый лук, сыр, каперсы, сухари, чипсы, морковь по-корейски. 

Вкусный салат из крабовых палочек

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного, слоеного салата из крабовых палочек, сыра, яиц.

Рецепт салата
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Стоит отметить, что оригинального вкуса салату придадут чипсы! Их нужно покрошить и добавить в блюдо! 

Картофельные чипсы

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 200 г
  • яйца – 3 шт. 
  • помидоры – 2-3 шт. 
  • сыр твердый – 150 г
  • чипсы – 70 г
  • майонез – по вкусу
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки и яйца порежьте кубиками.

Крабовые палочки и яйца для салата

2. Сыр натрите на терке.

Твердый сыр

3. Помидоры нарежьте мелким кубиком. 

Свежие помидоры для салата

3. Соберите салат слоями: на дно тарелки выложите первый слой – крабовые палочки, смажьте майонезом, далее измельченные помидоры, майонез, вареные измельченные яйца, майонез, измельченные чипсы, майонез, твердый сыр. 

Готовый салат

4. Поставьте готовый салат в холодильник на несколько часов. 

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