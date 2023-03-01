Салат из крабовых палочек по-новому: какой продукт придаст блюду оригинального вкуса
Если вы хотите приготовить вкусный салат из крабовых палочек по-новому, стоит всего лишь добавить в блюдо оригинальные ингредиенты, которые придадут блюду пикантного вкуса. Это может быть: зеленый лук, сыр, каперсы, сухари, чипсы, морковь по-корейски.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного, слоеного салата из крабовых палочек, сыра, яиц.
Стоит отметить, что оригинального вкуса салату придадут чипсы! Их нужно покрошить и добавить в блюдо!
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 200 г
- яйца – 3 шт.
- помидоры – 2-3 шт.
- сыр твердый – 150 г
- чипсы – 70 г
- майонез – по вкусу
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки и яйца порежьте кубиками.
2. Сыр натрите на терке.
3. Помидоры нарежьте мелким кубиком.
3. Соберите салат слоями: на дно тарелки выложите первый слой – крабовые палочки, смажьте майонезом, далее измельченные помидоры, майонез, вареные измельченные яйца, майонез, измельченные чипсы, майонез, твердый сыр.
4. Поставьте готовый салат в холодильник на несколько часов.
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