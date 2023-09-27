Салат из красной капусты за 5 минут: идеальный быстрый перекус.

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Салат из красной капусты за 5 минут: идеальный быстрый перекус.

Салат из красной капусты – яркий, сочный и витаминный. Его можно дополнять другими овощами, зеленью, яйцами, чесноком и любыми заправками: растительным маслом, майонезом или сметаной. В готовом виде блюдо отлично подойдет к гарнирам: мясу, рыбе или картофелю, также салат можно есть самостоятельно на перекус.

В одном из кулинарных блогов (diali_cooking) в Instagram был опубликован рецепт салата из красной капусты.

Салат из фиолетовой капусты с майонезом

Ингредиенты:

  • красная капуста – 1 шт
  • консервированная кукуруза
  • зелень петрушки
  • чеснок – 1 зубчик
  • майонез
  • специи

Способ приготовления:

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1. Для начала нужно потонче нашинковать капусту, посолить ее и слегка отжать руками, чтобы стала мягкая и пустила сок.

Салат из капусты с майонезом

2. Измельчить петрушку и чеснок.

Салат из фиолетовой капусты и кукурузы

3. К капусте добавить консервированную кукурузу, петрушку, чеснок. Заправить майонезом салат и тщательно перемешать. Приятного аппетита!

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