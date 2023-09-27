Салат из красной капусты за 5 минут: идеальный быстрый перекус.
Салат из красной капусты – яркий, сочный и витаминный. Его можно дополнять другими овощами, зеленью, яйцами, чесноком и любыми заправками: растительным маслом, майонезом или сметаной. В готовом виде блюдо отлично подойдет к гарнирам: мясу, рыбе или картофелю, также салат можно есть самостоятельно на перекус.
В одном из кулинарных блогов (diali_cooking) в Instagram был опубликован рецепт салата из красной капусты.
Ингредиенты:
- красная капуста – 1 шт
- консервированная кукуруза
- зелень петрушки
- чеснок – 1 зубчик
- майонез
- специи
Способ приготовления:
1. Для начала нужно потонче нашинковать капусту, посолить ее и слегка отжать руками, чтобы стала мягкая и пустила сок.
2. Измельчить петрушку и чеснок.
3. К капусте добавить консервированную кукурузу, петрушку, чеснок. Заправить майонезом салат и тщательно перемешать. Приятного аппетита!
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