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Салат из макарон для ужина: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Макароны можно есть с сыром, мясом, овощами и рыбой. Еще их макарон можно делать сытную запеканку, пироги.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного салата из макарон, со сладким запеченным перцем.
Ингредиенты:
- перец болгарский 3 шт.
- макароны
- лук
- зелень
- масло
- французская горчица
- соль/перец
- йогурт или любая заправка
- специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Перцы порежьте, очистите и запеките в духовке, после снимите кожицу.
2. Макароны отварите и смешайте с перцем, луком, зеленью, маслом и горчицей.
3. В салат добавьте соль, перец и специи по вкусу, заправьте йогуртом и растительным маслом!
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