Салат из макарон для ужина: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
90
Вкусные макароны

Макароны можно есть с сыром, мясом, овощами и рыбой. Еще их макарон можно делать сытную запеканку, пироги. 

Видео дня
Что приготовить из макарон

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного салата из макарон, со сладким запеченным перцем.  

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • перец болгарский 3 шт.
  • макароны
  • лук
  • зелень
  • масло
  • французская горчица
  • соль/перец
  • йогурт или любая заправка
  • специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Перцы порежьте, очистите и запеките в духовке, после снимите кожицу.

Запеченный перец

2. Макароны отварите и смешайте с перцем, луком, зеленью, маслом и горчицей. 

Макароны с перцем

3. В салат добавьте соль, перец и специи по вкусу, заправьте йогуртом и растительным маслом!

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты