Макароны можно есть с сыром, мясом, овощами и рыбой. Еще их макарон можно делать сытную запеканку, пироги.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного салата из макарон, со сладким запеченным перцем.

Ингредиенты:

перец болгарский 3 шт.

макароны

лук

зелень

масло

французская горчица

соль/перец

йогурт или любая заправка

специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Перцы порежьте, очистите и запеките в духовке, после снимите кожицу.

2. Макароны отварите и смешайте с перцем, луком, зеленью, маслом и горчицей.

3. В салат добавьте соль, перец и специи по вкусу, заправьте йогуртом и растительным маслом!

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