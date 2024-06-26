Сейчас начинается сезон черешни, без которой не обходится ни одно лето. Ее можно есть просто так, а можно добавлять и в разном виде к самым необычным блюдам, например к салату.

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Как приготовить салат из маринованной черешни точно знает фудблогер Владимир Ярославский. В Instagram он рассказал, как правильно замариновать черешню, а также какие еще ингредиенты нужны для этого блюда.

Ингредиенты для маринования черешни

Черешня без косточек – 300 гр

Винный уксус – 20 мл

Сахар – 30 гр

Соль – 10 гр

Вода – 200 мл

Корица

Кардомон

Розовый перец

Тархун

Ингредиенты для салата

Зеленые листья салата или руккола

Томаты

Крем-творог

Грецкие орехи

Мед

Масло

Способ приготовления

1. Сначала маринуем черешню. Очищаем черешню от косточек, часть косточек надкалываем и складываем в банке.

2. Разогреваем воду с уксусом, сахаром, специями и солью. Доводим до кипения и заливаем банку с черешнями. Даем остыть. Черешня готова.

3. На тарелку выкладываем зеленые листья салата.

4. Добавляем изрезанные томаты.

5. Ложкой выкладываем крем творог по всей плоскости тарелки.

6. Грецкие орехи обжариваем на сковороде, измельчаем ножом и добавляем в общую тарелку.

7. Поливаем медом и растительным маслом.

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