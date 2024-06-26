Салат из маринованной черешни: лучшее летнее блюдо

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Салат из маринованной черешни: лучшее летнее блюдо

Сейчас начинается сезон черешни, без которой не обходится ни одно лето. Ее можно есть просто так, а можно добавлять и в разном виде к самым необычным блюдам, например к салату.

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Как приготовить салат из маринованной черешни точно знает фудблогер Владимир Ярославский. В Instagram он рассказал, как правильно замариновать черешню, а также какие еще ингредиенты нужны для этого блюда.

Салат из маринованной черешни: лучшее летнее блюдо

Ингредиенты для маринования черешни

  • Черешня без косточек – 300 гр
  • Винный уксус – 20 мл
  • Сахар – 30 гр
  • Соль – 10 гр
  • Вода – 200 мл
  • Корица
  • Кардомон
  • Розовый перец
  • Тархун

Ингредиенты для салата

  • Зеленые листья салата или руккола
  • Томаты
  • Крем-творог
  • Грецкие орехи
  • Мед
  • Масло

Способ приготовления

1. Сначала маринуем черешню. Очищаем черешню от косточек, часть косточек надкалываем и складываем в банке.

Салат из маринованной черешни: лучшее летнее блюдо

2. Разогреваем воду с уксусом, сахаром, специями и солью. Доводим до кипения и заливаем банку с черешнями. Даем остыть. Черешня готова.

3. На тарелку выкладываем зеленые листья салата.

4. Добавляем изрезанные томаты.

Салат из маринованной черешни: лучшее летнее блюдо

5. Ложкой выкладываем крем творог по всей плоскости тарелки.

6. Грецкие орехи обжариваем на сковороде, измельчаем ножом и добавляем в общую тарелку.

Салат из маринованной черешни: лучшее летнее блюдо

7. Поливаем медом и растительным маслом.

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