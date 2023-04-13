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Салат из мивины и колбасы на пасхальный стол: как приготовить бюджетное блюдо
Классическая вармишель – мивина – может стать основой для вкусного и бюджетного салата. Готовить его можно по-разному: с колбасой, крабовыми палочками, добавлять разные овощи и зелень.
Фудблогер Ксения Радостина (radostina_ksenia) на своей странице в Instagram поделилась рецептом бюджетного салата с мивиной, колбасой и майонезом, который отлично подойдет на праздничный пасхальный стол.
Ингредиенты:
- мивина – 1 п
- колбаса вареная – 250 г
- яйца вареные – 4 шт
- огурец – 1-2 шт
- зелень
- соль
- майонез
Способ приготовления:
1. Мивину залить кипятком и оставить, чтобы набухла.
2. Яйца отварить и нарезать кубиками.
3. Нарезать кубиками также огурцы и колбасу, измельчить зелень.
4. Смешать запаренную мивину и остальные ингредиенты. Посолить, поперчить и запарить майонезом.
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