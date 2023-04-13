Классическая вармишель – мивина – может стать основой для вкусного и бюджетного салата. Готовить его можно по-разному: с колбасой, крабовыми палочками, добавлять разные овощи и зелень.

Фудблогер Ксения Радостина (radostina_ksenia) на своей странице в Instagram поделилась рецептом бюджетного салата с мивиной, колбасой и майонезом, который отлично подойдет на праздничный пасхальный стол.

Ингредиенты:

мивина – 1 п

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колбаса вареная – 250 г

яйца вареные – 4 шт

огурец – 1-2 шт

зелень

соль

майонез

Способ приготовления:

1. Мивину залить кипятком и оставить, чтобы набухла.

2. Яйца отварить и нарезать кубиками.

3. Нарезать кубиками также огурцы и колбасу, измельчить зелень.

4. Смешать запаренную мивину и остальные ингредиенты. Посолить, поперчить и запарить майонезом.

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