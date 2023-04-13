Салат из мивины и колбасы на пасхальный стол: как приготовить бюджетное блюдо

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Салат из мивины и колбасы на пасхальный стол: как приготовить бюджетное блюдо

Классическая вармишель – мивина – может стать основой для вкусного и бюджетного салата. Готовить его можно по-разному: с колбасой, крабовыми палочками, добавлять разные овощи и зелень.

Фудблогер Ксения Радостина (radostina_ksenia) на своей странице в Instagram поделилась рецептом бюджетного салата с мивиной, колбасой и майонезом, который отлично подойдет на праздничный пасхальный стол.

Рецепт салата с мивиной и майонезом

Ингредиенты:

  • мивина – 1 п
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  • колбаса вареная – 250 г
  • яйца вареные – 4 шт
  • огурец – 1-2 шт
  • зелень
  • соль
  • майонез

Способ приготовления:

1. Мивину залить кипятком и оставить, чтобы набухла.

Простой рецепт салата из мивины

2. Яйца отварить и нарезать кубиками.

3. Нарезать кубиками также огурцы и колбасу, измельчить зелень.

Салат из мивины, колбасы и яиц

4. Смешать запаренную мивину и остальные ингредиенты. Посолить, поперчить и запарить майонезом.

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