Салаты из молодой капусты – лучшее блюдо для легкого ужина. К тому же, капуста отлично сочетаются со всеми овощами, зеленью, зеленым горошком. Заправлять салаты лучше всего не майонезом, а йогуртом или маслом.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из молодой капусты, с красным луком, зеленым горошком.

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Ингредиенты:

капуста – 600-700г

зеленый горошек – 1/2 банки

красный лук – 1/2 шт.

укроп – 20 г

Заправка:

масло – 3 ст. л.

лимонный сок – 3 ст. л.

мед – 1 ст. л.

соль – 1 ч. л.

кориандр – 1/2 ч. л.

молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нашинкуйте мелко капусту.

2. Лук порежьте полукольцами.

3. Измельчите зелень.

4. Соус: смешайте все ингредиенты, хорошо перемешайте.

5. Выложите в миску ингредиенты, добавьте горошек, полейте заправкой, перемешайте и можно подавать.

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