Салат из молодой капусты для ужина: что добавить в блюдо для оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата из капусты

Салаты из молодой капусты – лучшее блюдо для легкого ужина. К тому же, капуста отлично сочетаются со всеми овощами, зеленью, зеленым горошком. Заправлять салаты лучше всего не майонезом, а йогуртом или маслом.

Что приготовить из молодой капусты

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из молодой капусты, с красным луком, зеленым горошком.

Салат из молодой капусты для ужина: что добавить в блюдо для оригинального вкуса
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Ингредиенты:

  • капуста – 600-700г
  • зеленый горошек – 1/2 банки
  • красный лук – 1/2 шт.
  • укроп – 20 г

Заправка:

  • масло – 3 ст. л.
  • лимонный сок – 3 ст. л.
  • мед – 1 ст. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • кориандр – 1/2 ч. л.
  • молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нашинкуйте мелко капусту.

Капуста для салата

2. Лук порежьте полукольцами.

Лук для блюда

3. Измельчите зелень.

Приготовление салата

4. Соус: смешайте все ингредиенты, хорошо перемешайте.

5. Выложите в миску ингредиенты, добавьте горошек, полейте заправкой, перемешайте и можно подавать.

Готовый салат

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