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Салат из молодой капусты для ужина: что добавить в блюдо для оригинального вкуса
Салаты из молодой капусты – лучшее блюдо для легкого ужина. К тому же, капуста отлично сочетаются со всеми овощами, зеленью, зеленым горошком. Заправлять салаты лучше всего не майонезом, а йогуртом или маслом.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из молодой капусты, с красным луком, зеленым горошком.
Ингредиенты:
- капуста – 600-700г
- зеленый горошек – 1/2 банки
- красный лук – 1/2 шт.
- укроп – 20 г
Заправка:
- масло – 3 ст. л.
- лимонный сок – 3 ст. л.
- мед – 1 ст. л.
- соль – 1 ч. л.
- кориандр – 1/2 ч. л.
- молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нашинкуйте мелко капусту.
2. Лук порежьте полукольцами.
3. Измельчите зелень.
4. Соус: смешайте все ингредиенты, хорошо перемешайте.
5. Выложите в миску ингредиенты, добавьте горошек, полейте заправкой, перемешайте и можно подавать.
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