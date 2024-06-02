Салат из молодой капусты: как из обыкновенного овоща создать летний шедевр

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Вкусный салат из молодой капусты

Молодая капуста – это овощ, который идеально подходит в салатах. Стоит он относительно не дорого, а значит, каждый может позволить себе насладиться вкусным летним блюдом.

Как приготовить невероятно вкусный летний салат из молодой капусты, в Instagram рассказала фудблогер с ником zhuravlina cooking. А благодаря интересной заправке салат станет просто неотразимым.

Салат из молодой капусты: как из обыкновенного овоща создать летний шедевр

Ингредиенты

  • Молодая капуста – 200-250 гр
  • Горошек консервированный – 1 б
  • Укроп, петрушка, зеленый лук – 1 пучок
  • Огурец – 2-3 шт

Ингредиенты для заправки

  • Соль – 1/3 ч.л.
  • Горчица – ½ ч.л.
  • Сметана – 4 ст.л.
  • Перец – ¼ ч.л.
  • Чеснок – 1 зуб

Способ приготовления

1. Капусту нарезаем тоненькой соломкой, перекладываем в глубокую миску, удобную для смешивания.

Салат из молодой капусты: как из обыкновенного овоща создать летний шедевр

2. Зелень нарезаем, добавляем в капусту вместе с консервированным горошком и огурцами нарезанными соломкой.

Салат из молодой капусты: как из обыкновенного овоща создать летний шедевр

3. Для заправки к сметане добавить натертый чеснок, горчицу средней остроты, соль, черный молотый перец и все хорошо перемешать.

Салат из молодой капусты: как из обыкновенного овоща создать летний шедевр

4. Добавляем заправку к овощам, перемешиваем и подаем на стол.

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