Молодая капуста – это овощ, который идеально подходит в салатах. Стоит он относительно не дорого, а значит, каждый может позволить себе насладиться вкусным летним блюдом.

Как приготовить невероятно вкусный летний салат из молодой капусты, в Instagram рассказала фудблогер с ником zhuravlina cooking. А благодаря интересной заправке салат станет просто неотразимым.

Ингредиенты

Молодая капуста – 200-250 гр

Горошек консервированный – 1 б

Укроп, петрушка, зеленый лук – 1 пучок

Огурец – 2-3 шт

Ингредиенты для заправки

Соль – 1/3 ч.л.

Горчица – ½ ч.л.

Сметана – 4 ст.л.

Перец – ¼ ч.л.

Чеснок – 1 зуб

Способ приготовления

1. Капусту нарезаем тоненькой соломкой, перекладываем в глубокую миску, удобную для смешивания.

2. Зелень нарезаем, добавляем в капусту вместе с консервированным горошком и огурцами нарезанными соломкой.

3. Для заправки к сметане добавить натертый чеснок, горчицу средней остроты, соль, черный молотый перец и все хорошо перемешать.

4. Добавляем заправку к овощам, перемешиваем и подаем на стол.

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