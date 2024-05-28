Салат из молодой капусты с горошком и огурцами: готовится без майонеза

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкусный салат из молодой капусты

Летом салаты лучше всего готовить из свежих овощей и зелени. Заправлять их нужно не майонезом, а маслом и йогуртом, так они будут еще полезнее.

Легкий салат из свежей капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из молодой капусты, с огурцами и горошком.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • молодая капуста – 1/2 шт. (200-250 гр)
  • горошек консервированный – 1 банка
  • зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) – пучок
  • огурец – 2-3 шт.

Для заправки:

  • соль – 1/3 ч. л.
  • горчица – 1/2 ч. л.
  • сметана – 4 ст. л.
  • перец черный – 1/4 ч. л.
  • чеснок – 1 зуб. 

Способ приготовления: 

1️. Капусту нарежьте тоненькой соломкой, переложите в глубокую миску удобную для смешивания.

Ингредиенты для салата

2️. Зелень нарежьте мелко, добавьте к капусте в миску и добавьте консервированный горошек, нарезанные огурцы соломкой, количество всего регулируйте по желанию.

3️. Для заправки: к сметане добавьте натертый чеснок, горчицу средней остроты, соль, черный молотый перец и все хорошо перемешайте.

Соус для салата

4. Добавьте к нарезанным овощам в миску и перемешайте. 

Готовый салат

Также на OBOZ.UA сообщалось, как вкусно приготовить свежие маринованные помидоры с луком к шашлыку. 

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