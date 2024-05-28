Летом салаты лучше всего готовить из свежих овощей и зелени. Заправлять их нужно не майонезом, а маслом и йогуртом, так они будут еще полезнее.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из молодой капусты, с огурцами и горошком.

Ингредиенты:

молодая капуста – 1/2 шт. (200-250 гр)

горошек консервированный – 1 банка

зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) – пучок

огурец – 2-3 шт.

Для заправки:

соль – 1/3 ч. л.

горчица – 1/2 ч. л.

сметана – 4 ст. л.

перец черный – 1/4 ч. л.

чеснок – 1 зуб.

Способ приготовления:

1️. Капусту нарежьте тоненькой соломкой, переложите в глубокую миску удобную для смешивания.

2️. Зелень нарежьте мелко, добавьте к капусте в миску и добавьте консервированный горошек, нарезанные огурцы соломкой, количество всего регулируйте по желанию.

3️. Для заправки: к сметане добавьте натертый чеснок, горчицу средней остроты, соль, черный молотый перец и все хорошо перемешайте.

4. Добавьте к нарезанным овощам в миску и перемешайте.

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