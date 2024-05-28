Салат из молодой капусты с горошком и огурцами: готовится без майонеза
Летом салаты лучше всего готовить из свежих овощей и зелени. Заправлять их нужно не майонезом, а маслом и йогуртом, так они будут еще полезнее.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из молодой капусты, с огурцами и горошком.
Ингредиенты:
- молодая капуста – 1/2 шт. (200-250 гр)
- горошек консервированный – 1 банка
- зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) – пучок
- огурец – 2-3 шт.
Для заправки:
- соль – 1/3 ч. л.
- горчица – 1/2 ч. л.
- сметана – 4 ст. л.
- перец черный – 1/4 ч. л.
- чеснок – 1 зуб.
Способ приготовления:
1️. Капусту нарежьте тоненькой соломкой, переложите в глубокую миску удобную для смешивания.
2️. Зелень нарежьте мелко, добавьте к капусте в миску и добавьте консервированный горошек, нарезанные огурцы соломкой, количество всего регулируйте по желанию.
3️. Для заправки: к сметане добавьте натертый чеснок, горчицу средней остроты, соль, черный молотый перец и все хорошо перемешайте.
4. Добавьте к нарезанным овощам в миску и перемешайте.
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