Салаты из молодой капусты – самое простое и легкое блюдо, которое можно приготовить с овощами и зеленью. Для заправки лучше всего использовать не майонез, а любое масло, йогурт.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из молодой капусты, с запаркой из авокадо, оливкового масла и сока лимона.

Видео дня

Ингредиенты:

капуста молодая – 400г

огурец – 2 шт.

Заправка:

авокадо – 1 шт.

зелень (петрушка, шпинат, базилик – любая) – 30 г

оливковое масло – 3 ст. л.

сок 1/2 лимона

вода – 2 ст. л.

соль – 1/2 ч. л.

орешки – 15 г

Способ приготовления:

1. Капусту мелко нарежьте, огурцы порежьте кубиком.

2. Для заправки: смешайте очищенный авокадо, зелень, лимонный сок, воду, соль, орехи и оливковое масло. Перебейте все блендером и заправьте салат.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: