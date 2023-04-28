Салат из молодой капусты с необычной заправкой: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,9 т.
Рецепт салата из капусты

Салаты из молодой капусты – самое простое и легкое блюдо, которое можно приготовить с овощами и зеленью. Для заправки лучше всего использовать не майонез, а любое масло, йогурт. 

Салат из капусты с майонезом

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из молодой капусты, с запаркой из авокадо, оливкового масла и сока лимона. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • капуста молодая – 400г 
  • огурец – 2 шт.

Заправка:

  • авокадо – 1 шт. 
  • зелень (петрушка, шпинат, базилик – любая) – 30 г
  • оливковое масло – 3 ст. л.
  • сок 1/2 лимона
  • вода – 2 ст. л. 
  • соль – 1/2 ч. л.
  • орешки – 15 г

Способ приготовления:

1. Капусту мелко нарежьте, огурцы порежьте кубиком.

Салат из капусты, огурцов

2. Для заправки: смешайте очищенный авокадо, зелень, лимонный сок, воду, соль, орехи и оливковое масло. Перебейте все блендером и заправьте салат

Чем заправить салат

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