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Салат из молодой капусты с необычной заправкой: готовится 10 минут
Салаты из молодой капусты – самое простое и легкое блюдо, которое можно приготовить с овощами и зеленью. Для заправки лучше всего использовать не майонез, а любое масло, йогурт.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из молодой капусты, с запаркой из авокадо, оливкового масла и сока лимона.
Ингредиенты:
- капуста молодая – 400г
- огурец – 2 шт.
Заправка:
- авокадо – 1 шт.
- зелень (петрушка, шпинат, базилик – любая) – 30 г
- оливковое масло – 3 ст. л.
- сок 1/2 лимона
- вода – 2 ст. л.
- соль – 1/2 ч. л.
- орешки – 15 г
Способ приготовления:
1. Капусту мелко нарежьте, огурцы порежьте кубиком.
2. Для заправки: смешайте очищенный авокадо, зелень, лимонный сок, воду, соль, орехи и оливковое масло. Перебейте все блендером и заправьте салат.
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