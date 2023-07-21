Молодая капуста – идеальный продукт для приготовления салатов, а также она может быть основой для приготовления борща. Еще ее можно консервировать, солить и квасить.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из молодой капусты с вареными яйцами, консервированным горошком.

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Ингредиенты:

капуста

яйца

консервированный горошек

зеленый лук, укроп

соль, перец

майонез

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелко капусту и разомните руками.

2. Яйца отварите, нарежьте и также добавьте в салат.

3. Нарежьте мелко зеленый лук и укроп. Добавьте консервированный горошек, майонез, специи и перемешайте.

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