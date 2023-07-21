Видео дня
Салат из молодой капусты за 5 минут: самый простой и быстрый рецепт вкусного блюда
Молодая капуста – идеальный продукт для приготовления салатов, а также она может быть основой для приготовления борща. Еще ее можно консервировать, солить и квасить.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из молодой капусты с вареными яйцами, консервированным горошком.
Ингредиенты:
- капуста
- яйца
- консервированный горошек
- зеленый лук, укроп
- соль, перец
- майонез
Способ приготовления:
1. Нарежьте мелко капусту и разомните руками.
2. Яйца отварите, нарежьте и также добавьте в салат.
3. Нарежьте мелко зеленый лук и укроп. Добавьте консервированный горошек, майонез, специи и перемешайте.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: