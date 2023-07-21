Салат из молодой капусты за 5 минут: самый простой и быстрый рецепт вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Молодая капуста – идеальный продукт для приготовления салатов, а также она может быть основой для приготовления борща. Еще ее можно консервировать, солить и квасить. 

Салат из капусты, огурцов и яиц без майонеза

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из молодой капусты с вареными яйцами, консервированным горошком.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • капуста
  • яйца
  • консервированный горошек
  • зеленый лук, укроп
  • соль, перец
  • майонез

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелко капусту и разомните руками.

Капуста для салата

2. Яйца отварите, нарежьте и также добавьте в салат.

Приготовление салата

3. Нарежьте мелко зеленый лук и укроп. Добавьте консервированный горошек, майонез, специи и перемешайте.

Готовый салат

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