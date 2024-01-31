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Салат из моркови по-корейски с крабовыми палочками: получится очень сытно
Морковь по-корейски может быть очень вкусной закуской, а также основой для приготовления вкусный и быстрых салатов. К тому же морковь хорошо сочетается со всеми овощами, сыром, зеленью.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного салата из моркови по-корейски, с крабовыми палочками и плавленным сыром.
Ингредиенты:
- морковка по-корейски – 200 г
- крабовые палочки – 250 г
- куриные яйца – 3 шт.
- плавленый сырок – 1 шт.
- майонез – 1 столовая ложка
Способ приготовления:
1. Яйца отварите вкрутую и натрите на большой терке.
2. С моркови по-корейски сливаем всю жидкость, переложите в салатник.
3. Крабовые палочки очистите, нарежьте брусочками или руками разделите на волокна.
4. Плавленый сыр натрите на терке и добавьте в другие ингредиенты.
5. Салат заправьте майонезом, тщательно перемешайте и можно есть!
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