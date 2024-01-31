Салат из моркови по-корейски с крабовыми палочками: получится очень сытно

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Салат из моркови по-корейски с крабовыми палочками: получится очень сытно

Морковь по-корейски может быть очень вкусной закуской, а также основой для приготовления вкусный и быстрых салатов. К тому же морковь хорошо сочетается со всеми овощами, сыром, зеленью.

Как приготовить вкусный салат из моркови

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного салата из моркови по-корейски, с крабовыми палочками и плавленным сыром.

Вкусный салат из моркови
Видео дня

Ингредиенты:

  • морковка по-корейски – 200 г
  • крабовые палочки – 250 г
  • куриные яйца – 3 шт.
  • плавленый сырок – 1 шт.
  • майонез – 1 столовая ложка

Способ приготовления:

1. Яйца отварите вкрутую и натрите на большой терке.

Приготовление салата

2. С моркови по-корейски сливаем всю жидкость, переложите в салатник.

Морковь по-корейски

3. Крабовые палочки очистите, нарежьте брусочками или руками разделите на волокна.

Что приготовить из крабовых палочек

4. Плавленый сыр натрите на терке и добавьте в другие ингредиенты.

Приготовление салата

5. Салат заправьте майонезом, тщательно перемешайте и можно есть!

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты