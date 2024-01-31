Морковь по-корейски может быть очень вкусной закуской, а также основой для приготовления вкусный и быстрых салатов. К тому же морковь хорошо сочетается со всеми овощами, сыром, зеленью.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного салата из моркови по-корейски, с крабовыми палочками и плавленным сыром.

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Ингредиенты:

морковка по-корейски – 200 г

крабовые палочки – 250 г

куриные яйца – 3 шт.

плавленый сырок – 1 шт.

майонез – 1 столовая ложка

Способ приготовления:

1. Яйца отварите вкрутую и натрите на большой терке.

2. С моркови по-корейски сливаем всю жидкость, переложите в салатник.

3. Крабовые палочки очистите, нарежьте брусочками или руками разделите на волокна.

4. Плавленый сыр натрите на терке и добавьте в другие ингредиенты.

5. Салат заправьте майонезом, тщательно перемешайте и можно есть!

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