Салат из огурцов и помидоров по-новому: делимся рецептом блюда для ужина
Весенне-летние продукты для приготовления вкусных салатов для обеда и ужина – помидоры и огурцы. Они хорошо сочетаются со всеми овощами, а также с любыми заправками, но лучше не использовать майонез, лучше его заменить сметаной, йогуртом.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата из помидоров и огурцов по-новому, с орехами и чесноком.
Ингредиенты:
- огурцы – 5 шт.
- помидоры-чери – 500 г
- красный лук – 1 шт.
- зелень: укроп, кинза – по 1/2 пучок
Для заправки:
- перец-чили – 1/2 шт.
- чеснок – 3-4 зуб.
- орехи – 70 г
- сметана – 4 ст. л.
- яблочный уксус – 2 ст. л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Огурцы помойте, почистите от кожуры, порежьте полукольцами.
2. Помидоры помойте, разрежьте пополам. Лук порежьте тонкими полукольцами.
3. Зелень помойте и мелко порубите.
4. Выложите все в салатник.
5. Для заправки: все составляющие поместите в блендер и перебейте до однородной смеси. Из перца-чили не забудьте вытащить зернышки.
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