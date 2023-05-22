Салат из огурцов и помидоров по-новому: делимся рецептом блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Весенне-летние продукты для приготовления вкусных салатов для обеда и ужина – помидоры и огурцы. Они хорошо сочетаются со всеми овощами, а также с любыми заправками, но лучше не использовать майонез, лучше его заменить сметаной, йогуртом. 

Вкусный салат из огурцов

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата из помидоров и огурцов по-новому, с орехами и чесноком. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • огурцы – 5 шт.
  • помидоры-чери – 500 г
  • красный лук – 1 шт.
  • зелень: укроп, кинза – по 1/2 пучок 

Для заправки:

  • перец-чили – 1/2 шт.
  • чеснок – 3-4 зуб.
  • орехи – 70 г
  • сметана – 4 ст. л. 
  • яблочный уксус – 2 ст. л. 
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Огурцы помойте, почистите от кожуры, порежьте полукольцами.

Свежие огурцы

2. Помидоры помойте, разрежьте пополам. Лук порежьте тонкими полукольцами.

Приготовление салата

3. Зелень помойте и мелко порубите.

4. Выложите все в салатник.

Соус для блюда

5. Для заправки: все составляющие поместите в блендер и перебейте до однородной смеси. Из перца-чили не забудьте вытащить зернышки.

Готовый салат

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