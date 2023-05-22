Весенне-летние продукты для приготовления вкусных салатов для обеда и ужина – помидоры и огурцы. Они хорошо сочетаются со всеми овощами, а также с любыми заправками, но лучше не использовать майонез, лучше его заменить сметаной, йогуртом.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата из помидоров и огурцов по-новому, с орехами и чесноком.

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Ингредиенты:

огурцы – 5 шт.

помидоры-чери – 500 г

красный лук – 1 шт.

зелень: укроп, кинза – по 1/2 пучок

Для заправки:

перец-чили – 1/2 шт.

чеснок – 3-4 зуб.

орехи – 70 г

сметана – 4 ст. л.

яблочный уксус – 2 ст. л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Огурцы помойте, почистите от кожуры, порежьте полукольцами.

2. Помидоры помойте, разрежьте пополам. Лук порежьте тонкими полукольцами.

3. Зелень помойте и мелко порубите.

4. Выложите все в салатник.

5. Для заправки: все составляющие поместите в блендер и перебейте до однородной смеси. Из перца-чили не забудьте вытащить зернышки.

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