Салат из печени родом из детства: простой рецепт с горошком и квашеными огурцами

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
651
Салат из печени родом из детства: простой рецепт с горошком и квашеными огурцами

Салат из печени – это блюдо, которое никогда не утратит своей популярности. А все из-за своей питательности, легкости приготовления, а также невероятный вкус, знакомый всем с детства.

Сейчас существует множество разнообразных вариаций приготовления салата из печени. Одним из самых популярных из них именно тот, что был у каждого из нас в детстве. Его рецептом в Instagram поделилась фудблогер karinafisenkova.

Салат из печени родом из детства: простой рецепт с горошком и квашеными огурцами
Видео дня

Ингредиенты

  • Консервированный горошек – 1 б
  • Квашенные огурцы – 4 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Лук – 1 шт
  • Отварная куриная печень – 400 гр
  • Соль
  • Перец
  • Майонез

Способ приготовления

1. Лук порезать половинками колец, морковь натереть на большой терке и обжарить овощи на сковороде.

Салат из печени родом из детства: простой рецепт с горошком и квашеными огурцами

2. Добавить горошек.

Салат из печени родом из детства: простой рецепт с горошком и квашеными огурцами

3. Заранее отварную и холодную печень нарезать продолговатыми кусками и добавить в миску с будущим салатом.

Салат из печени родом из детства: простой рецепт с горошком и квашеными огурцами

4. Квашенные огурцы также нарезать продолговатыми скидками.

Салат из печени родом из детства: простой рецепт с горошком и квашеными огурцами

5. Смешать ингредиенты, добавить соль, перец и майонез по вкусу.

Салат из печени родом из детства: простой рецепт с горошком и квашеными огурцами

Также на OBOZ.UA можно найти и другие интересные рецепты:

Сейчас мы готовим

Все рецепты