Салат из печени родом из детства: простой рецепт с горошком и квашеными огурцами
Салат из печени – это блюдо, которое никогда не утратит своей популярности. А все из-за своей питательности, легкости приготовления, а также невероятный вкус, знакомый всем с детства.
Сейчас существует множество разнообразных вариаций приготовления салата из печени. Одним из самых популярных из них именно тот, что был у каждого из нас в детстве. Его рецептом в Instagram поделилась фудблогер karinafisenkova.
Ингредиенты
- Консервированный горошек – 1 б
- Квашенные огурцы – 4 шт
- Морковь – 1 шт
- Лук – 1 шт
- Отварная куриная печень – 400 гр
- Соль
- Перец
- Майонез
Способ приготовления
1. Лук порезать половинками колец, морковь натереть на большой терке и обжарить овощи на сковороде.
2. Добавить горошек.
3. Заранее отварную и холодную печень нарезать продолговатыми кусками и добавить в миску с будущим салатом.
4. Квашенные огурцы также нарезать продолговатыми скидками.
5. Смешать ингредиенты, добавить соль, перец и майонез по вкусу.
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