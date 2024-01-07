Салат из печени – это блюдо, которое никогда не утратит своей популярности. А все из-за своей питательности, легкости приготовления, а также невероятный вкус, знакомый всем с детства.

Сейчас существует множество разнообразных вариаций приготовления салата из печени. Одним из самых популярных из них именно тот, что был у каждого из нас в детстве. Его рецептом в Instagram поделилась фудблогер karinafisenkova.

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Ингредиенты

Консервированный горошек – 1 б

Квашенные огурцы – 4 шт

Морковь – 1 шт

Лук – 1 шт

Отварная куриная печень – 400 гр

Соль

Перец

Майонез

Способ приготовления

1. Лук порезать половинками колец, морковь натереть на большой терке и обжарить овощи на сковороде.

2. Добавить горошек.

3. Заранее отварную и холодную печень нарезать продолговатыми кусками и добавить в миску с будущим салатом.

4. Квашенные огурцы также нарезать продолговатыми скидками.

5. Смешать ингредиенты, добавить соль, перец и майонез по вкусу.

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