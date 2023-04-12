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Салат из пекинской капусты для пасхального стола: готовится блюдо 10 минут
Пекинская капуста – лучший продукт для приготовления легких салатов. Она очень хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, морепродуктами, ветчиной, сыром и вкусными соусами.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого салата из пекинской капусты, с горошком и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- пекинская капуста – 200 г
- яйца – 6 шт.
- огурец – 2-3 шт.
- горошек – 1 б.
- зелень – по вкусу
- специи: соль, перец – по вкусу
- майонез – по вкусу
Способ приготовления:
1. Пекинскую капусту порежьте полосками, добавьте мелко нарезанную зелень.
2. Яйца отварите и порежьте кубиком.
3. Добавьте процеженный консервированный горошек. Туда же добавьте порезанный полосками огурец, перемешайте.
Готовый салат заправьте майонезом, добавьте специи и перемешайте!
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