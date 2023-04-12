Салат из пекинской капусты

Пекинская капуста – лучший продукт для приготовления легких салатов. Она очень хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, морепродуктами, ветчиной, сыром и вкусными соусами.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого салата из пекинской капусты, с горошком и вареными яйцами.

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Ингредиенты:

пекинская капуста – 200 г

яйца – 6 шт.

огурец – 2-3 шт.

горошек – 1 б.

зелень – по вкусу

специи: соль, перец – по вкусу

майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. Пекинскую капусту порежьте полосками, добавьте мелко нарезанную зелень.

2. Яйца отварите и порежьте кубиком.

3. Добавьте процеженный консервированный горошек. Туда же добавьте порезанный полосками огурец, перемешайте.

Готовый салат заправьте майонезом, добавьте специи и перемешайте!

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