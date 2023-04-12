Салат из пекинской капусты для пасхального стола: готовится блюдо 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт салата

Пекинская капуста – лучший продукт для приготовления легких салатов. Она очень хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, морепродуктами, ветчиной, сыром и вкусными соусами. 

Салат из пекинской капусты

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого салата из пекинской капусты, с горошком и вареными яйцами. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • пекинская капуста – 200 г
  • яйца – 6 шт.
  • огурец – 2-3 шт.
  • горошек – 1 б. 
  • зелень – по вкусу
  • специи: соль, перец – по вкусу
  • майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. Пекинскую капусту порежьте полосками, добавьте мелко нарезанную зелень.

Капуста и зелень

2. Яйца отварите и порежьте кубиком.

Вареные яйца и горох

3. Добавьте процеженный консервированный горошек. Туда же добавьте порезанный полосками огурец, перемешайте.

Приготовление салата

Готовый салат заправьте майонезом, добавьте специи и перемешайте!

Готовый салат

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