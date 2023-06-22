Салат из пекинской капусты и свежих огурцов: простой рецепт легкого блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Пекинская капуста может быть главным ингредиентом для приготовления вкусных, легких салатов, а также из нее получаются быстрые голубцы, так как пекинская капуста нежнее белокочанной. 

Как сделать голубцы из пекинской капусты

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из пекинской капусты, с огурцами и вареными яйцами. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • пекинская капуста 
  • печеное мясо или вареное филе курицы
  • свежий огурец
  • вареные яйца
  • майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте капусту крупными кусками. Огурцы слайсами. 

Свежие огурцы

2. Мясо порежьте мелко, яйца кубиком. 

Приготовление салата

4. Переложите все в миску, заправьте майонезом, перемешайте и можно есть. 

Готовый салат

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