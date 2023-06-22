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Салат из пекинской капусты и свежих огурцов: простой рецепт легкого блюда
Пекинская капуста может быть главным ингредиентом для приготовления вкусных, легких салатов, а также из нее получаются быстрые голубцы, так как пекинская капуста нежнее белокочанной.
Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из пекинской капусты, с огурцами и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- пекинская капуста
- печеное мясо или вареное филе курицы
- свежий огурец
- вареные яйца
- майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте капусту крупными кусками. Огурцы слайсами.
2. Мясо порежьте мелко, яйца кубиком.
4. Переложите все в миску, заправьте майонезом, перемешайте и можно есть.
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