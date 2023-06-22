Пекинская капуста может быть главным ингредиентом для приготовления вкусных, легких салатов, а также из нее получаются быстрые голубцы, так как пекинская капуста нежнее белокочанной.

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из пекинской капусты, с огурцами и вареными яйцами.

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Ингредиенты:

пекинская капуста

печеное мясо или вареное филе курицы

свежий огурец

вареные яйца

майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте капусту крупными кусками. Огурцы слайсами.

2. Мясо порежьте мелко, яйца кубиком.

4. Переложите все в миску, заправьте майонезом, перемешайте и можно есть.

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