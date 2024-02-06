Салат из пекинской капусты: питательное блюдо, которым можно заменить обед

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Салат из пекинской капусты: питательное блюдо, которым можно заменить обед

Существует ли на свете салат, съев порцию которого можно полноценно заменить обед? Правильный ответ: существует. Речь идет о салате из пекинской капусты, в состав которого входит колбаса, кукуруза и другие овощи.

Это питательное блюдо, которое легко взять с собой и получить практически все необходимые вещества для нормального существования. Рецептом этого замечательного и питательного салата в Instagram поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking.

Салат из пекинской капусты: питательное блюдо, которым можно заменить обед
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Ингредиенты

  • Пекинская капуста – 350 гр
  • Колбаса – 250 гр
  • Кукуруза консервированная – 1 банка
  • Морковь – 250 гр
  • Майонез
  • Сухарики – 1 пачка

Способ приготовления

1. Пекинскую капусту небольшого размера разрезаем пополам и нарезаем соломкой. Перекладываем в глубокую миску.

2. Колбасу нарезаем соломкой и отправляем в капусту. Лучше выбирать копченую колбасу.

Салат из пекинской капусты: питательное блюдо, которым можно заменить обед

3. Туда же выкладываем кукурузу и морковь по-корейски.

4. Добавляем майонез по вкусу и хорошо перемешиваем.

Салат из пекинской капусты: питательное блюдо, которым можно заменить обед

5. Перед подачей добавляем сухарики, но не перемешиваем.

6. Также можно посыпать зеленью.

Салат из пекинской капусты: питательное блюдо, которым можно заменить обед

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