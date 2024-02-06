Салат из пекинской капусты: питательное блюдо, которым можно заменить обед
Существует ли на свете салат, съев порцию которого можно полноценно заменить обед? Правильный ответ: существует. Речь идет о салате из пекинской капусты, в состав которого входит колбаса, кукуруза и другие овощи.
Это питательное блюдо, которое легко взять с собой и получить практически все необходимые вещества для нормального существования. Рецептом этого замечательного и питательного салата в Instagram поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking.
Ингредиенты
- Пекинская капуста – 350 гр
- Колбаса – 250 гр
- Кукуруза консервированная – 1 банка
- Морковь – 250 гр
- Майонез
- Сухарики – 1 пачка
Способ приготовления
1. Пекинскую капусту небольшого размера разрезаем пополам и нарезаем соломкой. Перекладываем в глубокую миску.
2. Колбасу нарезаем соломкой и отправляем в капусту. Лучше выбирать копченую колбасу.
3. Туда же выкладываем кукурузу и морковь по-корейски.
4. Добавляем майонез по вкусу и хорошо перемешиваем.
5. Перед подачей добавляем сухарики, но не перемешиваем.
6. Также можно посыпать зеленью.
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