Существует ли на свете салат, съев порцию которого можно полноценно заменить обед? Правильный ответ: существует. Речь идет о салате из пекинской капусты, в состав которого входит колбаса, кукуруза и другие овощи.

Это питательное блюдо, которое легко взять с собой и получить практически все необходимые вещества для нормального существования. Рецептом этого замечательного и питательного салата в Instagram поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking.

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Ингредиенты

Пекинская капуста – 350 гр

Колбаса – 250 гр

Кукуруза консервированная – 1 банка

Морковь – 250 гр

Майонез

Сухарики – 1 пачка

Способ приготовления

1. Пекинскую капусту небольшого размера разрезаем пополам и нарезаем соломкой. Перекладываем в глубокую миску.

2. Колбасу нарезаем соломкой и отправляем в капусту. Лучше выбирать копченую колбасу.

3. Туда же выкладываем кукурузу и морковь по-корейски.

4. Добавляем майонез по вкусу и хорошо перемешиваем.

5. Перед подачей добавляем сухарики, но не перемешиваем.

6. Также можно посыпать зеленью.

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